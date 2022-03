El Piojo López formará parte de la expedición del Valencia CF y participará en los actos previos a la final de la Copa del Rey. Claudio volverá a La Cartuja. Allí fue el gran héroe de la final con dos goles para la historia. El argentino ha recordado esa noche imborrable para muchas generaciones de valencianistas. Estas eran sus declaraciones al club:

Otra vez en La Cartuja.

Se me pone la piel de gallina recordar La Cartuja. Teníamos un grupo fantástico y parte de esa plantilla eran amigos. Fue increíble.

Fue una locura.

Se nota en las caras la emoción del momento. El amor con el valencianismo es eterno, lo que nos hemos dado mutuamente eso va a quedar para siempre.

¿Qué recuerdas de La Cartuja y en la celebración?

Fue increíble lo que vivimos esa noche y los días después en València, en el Ayuntamiento y en el estadio. Son momentos imborrables, es muy difícil que tengan un lugar en mi corazón.

¿Qué significó para ti?

Fue la confirmación de lo que se venía trabajando. Los jugadores ya no son tan apegados a los equipos. Se conectan más con el sentimiento de la gente y ahí se resume un poco todo. El recuerdo es eterno.

Ojalá revivirlo 23 años después.

Ojalá que sí, lo vamos a poner todo para que pueda suceder. Ojalá volver a vivir todos esos momentos inigualables con la afición del Valencia.

Aquella Copa cayó el Barça y el Madrid.

Teníamos un nivel muy alto. El equipo no tenía techo y sabía que tenía que empujar para conseguir cosas y esa noche se consiguió en Sevilla.

Carrera para la historia en el tercer gol.

En ese momento lo único que piensas es que el portero no te coja y que el balón coja portería. Cuando entró el balón y tocó la red se me pasaron muchas cosas y personas por la cabeza y me explotó la emoción.

Era un gran equipo.

Fuimos levantando el nivel todos muy parejos y el bloque brilló más que las individualidades. Que es lo que creo que tiene ahora el Valencia. Si juegan en equipo creo que es donde se puede hacer la diferencia. En el fútbol de hoy en día conseguir hacer un bloque firme puede traer muy buenos resultados.

Es un equipo también bronco y copero.

Nunca es comparable, pero sí se parecen en consolidar un bloque y un equipo y todos trabajen de la mano.