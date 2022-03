El Valencia pondrá a la venta un total de 17.497 entradas para los abonados que cumplan los dos requisitos de 8 años de antigüedad y 80% de fidelidad esta temporada (desde la jornada 10). El club publicó, después de tres días de incertidumbre, el número oficial de localidades que estarán a disposición de los socios para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en La Cartuja. Son 17.497 entradas. Todas en el Gol Norte del estadio sevillano. El Valencia dispone en total de 20.757 entradas para la final, tal y como se acordó en la primera reunión con la RFEF y el Real Betis en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Por tanto, el club se queda con 3.260 entradas para sus compromisos con jugadores, empleados, Asociación de Futbolistas (veteranos), Asociación del Pequeño Accionista (APAVCF), Academia y patrocinadores.

El Valencia destinará a sus abonados un número de entradas similar al del Betis. El club verdiblanco pondrá a la venta 17.720 localidades para sus socios por las 17.497 del Valencia. Es decir, 223 más que la entidad de Mestalla. El Betis adjudica el 85’3% de sus entradas a sus abonados. Mientras que el Valencia destina un 84’2%. Dos porcentajes de venta muy similares.

El club publicó las cifras horas después de que Libertad VCF emitiera un comunicado denunciando que el Valencia se quedaba con 9.000 entradas y solo ponía a la venta 12.800 para sus abonados con criterios: «Hemos sido conocedores de que, de las 22.000 entradas que la Real Federación Española de Fútbol ha entregado al Valencia C.F. para su afición, este Consejo de Administración ha decidido tan solo repartir, entre ella y con un criterio transparente, evaluable e inequívoco, 12.800 entradas. De esta forma, el consejo de administración de Peter Lim se queda con más de 9.000 entradas para repartir de forma opaca», decía el escrito. «La opacidad de Meriton sobre el reparto de entradas para la final de la Copa del Rey obliga al valencianismo a especular», explicaba José Pérez a SUPER.

Desde Libertad VCF no se entiende que para esta final hayan más de 17.000 socios que cumplen los dos requisitos exigidos y que hace tres temporadas para la Copa del Centenario en 2019 fueran 12.500 abonados con un mínimo de 5 años de antigüedad y una fidelidad del 85% (23/26 partidos de la temporada). «Su comunicado está retorcido. Habla de 17.497 entradas a la venta, no de 17.497 entradas según los requisitos. Tenemos claro que en esas 17.497 están metiendo muchas cosas, no solo los criterios de compra. Sería tan fácil como desgranar número a número el reparto que van a hacer. Esa es su opacidad», pedía.

El Valencia desglosó los precios de las entradas que oscilarán entre los 30 euros del Gol Norte Banco Pista (visibilidad reducida) y los 109 de Gol Norte Grada Alta Inferior. El estadio cuenta con zonas de visibilidad reducida en tres sectores. Habrá una zona habilitada para los aficionados de diversidad funcional y otra para grada de animación. El club está decidido a perseguir la reventa y abrir investigaciones, como sucedió en la final de 2019.