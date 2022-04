El número de desplantes y ninguneos de Meriton Holdings hacia la afición del Valencia es tan elevado que ya he perdido la cuenta. Sí que tengo claro que el de las entradas es uno de los peores. Va directo al podio y mira que era complicado.

Cuando Anil Murthy mandó callar a Mestalla, creí sinceramente que se había tocado techo, que las cosas cambiarían en un sentido u otro, pero no. Y esto me lleva a pensar que también capearán el temporal hasta su siguiente acto indigno, pero no por ello hay que normalizarlo y dejar de denunciarlo.

La patada que le han pegado a miles de socios con las localidades para la final vuelve a demostrar la baja estima que tienen hacia el valencianismo. Y es que en lugar de remar codo con codo con la afición para generar un ambiente que sirva de argumento competitivo contra el Betis han preferido evidenciar de nuevo que, como dijo Lim, los aficionados son para ellos «cosas pequeñas que veces dan los mayores dolores de cabeza».