Uno de los puntos más 'calientes' de la rueda de prensa de José Bordalás previa al Valencia-Cádiz fue la pregunta sobre una supuesta reunión del míster con Anil Murthy, presidente del club, y Corona, director deportivo.

El míster reconoció el encuentro, aunque mostró su enfado con algunas publicaciones que avanzaban que en dicha reunión se habría trazado la hoja de ruta de decisiones a tomar de cara al final de la temporada y al concluir la Copa.

"Fue una comida simplemente de las que hacemos habitualmente. No se trato ningún tema deportivo", explicó el míster. "No sé quién ha filtrado esa comido-reunión, porque no es cierto todo lo que sale. Me llama muchísimo la atención. Estuvimos comiendo con el presidente, el director deportivo y mis técnicos", añadió.

De acuerdo a algunos medios que informaron sobre dicha reunión, las conclusiones del encuentro fueron claras: de momento, toca esperar para ver qué ocurre con el equipo en LaLiga y en la Copa (para ver si juega Europa o no y qué competición) y entonces se tomarían decisiones.