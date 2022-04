El Valencia CF y el Real Betis jugarán jornada intersemanal de Liga en la previa de la final de la Copa del Rey de La Cartuja. Los de Mestalla se enfrentarán al Villarreal CF en La Cerámica el martes 19 a las 21:30 en un partido que puede ser clave de cara a las aspiraciones europeas del equipo. José Bordalás no escondió que prefería un aplazamiento para tener limpia la semana de la final.

"Sí, me hubiera gustado que lo aplazaran. No hay esa posibilidad y no podemos estar lamentándonos de ello. Intentaremos dosificar a los jugadores que pensamos que están en mejor estado de forma pero sin quitarle importancia a la Liga", expuso el alicantino.

Los béticos, por su parte, se medirán al Elche en la misma noche (a las 21:00) en el Benito Villamarín. Con la eliminación verdiblanca de la UEFA Europa League, ninguno de los dos equipos tienen más obligaciones que LaLiga y esa final copera, por lo que los dos clubes querían tener la semana al completo para preparar y llegar al cien por cien al duelo de La Cartuja.