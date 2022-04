L'Agrupació de Penyes del Valencia CF se suma a la protesta contra Meriton que tendrá lugar este domingo después del Valencia-Cádiz en la Avenida de Suecia. Las peñas han hecho un llamamiento a través de sus redes sociales para manifestarse tras el partido. "Peñistas, mañana debemos mostrar nuestra disconformidad con Meriton dentro de Mestalla, en el minuto 19 y al acabar el partido en la Avenida de Suecia. ¡Que las peñas se hagan de oír!

Las peñas han sido uno de los colectivos más perjudicados en el reparto de entradas para la final de Copa. Anil Murthy comunicó a l'Agrupació que no dispondrían de ninguna entrada para la final del próximo 23 de abril en La Cartuja. El presidente alegó que no existe convenio de colaboración y, por tanto, no tiene ningún compromiso con los peñistas. La comunicación fue vía WhatsApp y en ningún momento se ha respondido de manera oficial a la petición formal y por escrito de l'Agrupació.

Horas después, L’Agrupació emitió un comunicado de denuncia. "L'Agrupació quiere mostrar su indignación por la forma en la que se nos comunica tal decisión, que consideramos, una total falta de respeto al colectivo peñista además de un grave error, ya que perjudica a miles de valencianistas que por diversos motivos no tienen acceso a ser abonados pero que hacen valencianismo no solamente en Valencia, sino en la Comunitat Valenciana, España y en el resto del mundo".

El valencianismo ha organizado espontáneamente a través de las redes sociales una protesta contra Meriton al acabar el partido (empieza a las 18:30). El llamamiento contra la propiedad cuenta con el apoyo también de Libertad VCF. «Desde Libertad VCF nos sumamos y apoyamos la protesta después del partido en Avenida Suecia, que espontáneamente varios habéis impulsado. Esto no va de entradas, va de un grupo de gente que está destrozando el club de nuestra vida. Es hora de demostrar que somos una afición madura». La plataforma repartirá como siempre sus carteles de ‘Lim go home’ para el minuto 19.