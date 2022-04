Thierry Rendall puso la nota positiva del partido contra el Cádiz. El lateral portugués mostró un gran nivel y no pareció resentirse de la lesión de rodilla que le ha tenido desde el pasado mes de febrero alejado del equipo. El luso regresa justo a tiempo a falta de 20 días para la final de la Copa del Rey en La Cartuja y con la incertidumbre que rodea al estado físico de Dimitri Foulquier, José Bordalás necesita la mejor versión de Thierry y que al fin encuentre una regularidad que hasta el momento no ha podido tener.

Su actuación contra el Cádiz es un buen principio. El ‘2’ blanquinegro se mostró intuitivo y contundente para ir a los duelos, impedir girarse al extremo contrario y ayudar al equipo a progresar. Sin miedo a recaídas, el futbolista portugués puso el pie duro para robar y cuerpeó sin reparo con sus rivales, mostrando una versión defensiva cercana a la de principio de temporada antes de su primera lesión. La estadística habla por sí sola: no fue regateado ni una sola vez en todo el partido. Era su primera aparición como titular desde el cambio de tendencia del equipo a nivel defensivo con línea de tres atrás y se adaptó muy bien al rol del carrilero diestro, un hecho clave para asentar el engranaje táctico de cara a anular el juego del Betis en la final copera.

En ataque aportó amplitud, velocidad y mucho recorrido, pero le faltó claridad con la pelota en los últimos metros, como a todo el equipo. Puso cinco centros, pero solamente uno fue efectivo. El mal día de los hombres de la mediapunta a nivel asociativo y la maraña que tejió el Cádiz de Sergio González a nivel defensivo dificultó sus incursiones por la banda, ya que apenas pudo tirar paredes o atacar los espacios con un rival que siempre le planteó un repliegue en bloque bajo y defendiendo la banda con dos hombres. Tuvo pues una actuación ofensiva más bien marcada por la capacidad para abarcar toda la banda, llegar a las disputas muy vivo y repetir esfuerzos que por el hecho de lograr ser decisivo o de generar ventajas.

En una temporada en la que ha jugado solamente once partidos y en la que la rodilla no le ha dejado rendir a su máximo nivel, la mejor noticia en todo caso fueron los 90 minutos disputados en plenitud física. Ahora espera poder sostener este nivel para ser clave en el tramo final del curso. Si Foulquier no se recupera, el jugador con el que podrá rotar para gestionar su llegada a la final será Yunus Musah.