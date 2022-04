El Valencia CF pone a la venta esta mañana las entradas para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en el estadio de La Cartuja. Los 13.565 abonados que cumplen los dos requisitos de antigüedad (8 años) y fidelidad (80% de asistencia) podrán acceder al proceso de compra de las entradas desde hoy. Será partir de las 10:00 horas y a través de una plataforma on-line que la RFEF ha puesto al servicio del club. El problema es que solo 12.745 de los 13.565 (un 95%) de estos abonados conseguirán su localidad en Sevilla. Lamentablemente, el 5% restante (820 abonados que cumplen los dos criterios) se quedarán fuera sin entrada. Solo los más rápidos tendrán sus localidades en Sevilla. Comienza, por tanto, una triste carrera de los abonados ‘rasos’ por asegurar su entrada mientras el club se ha reservado paralelamente 8.012 ‘tickets’ para sus compromisos. El Betis reunirá a un 85% (17.720 entradas) de sus abonados ‘rasos’. El Valencia, solo un pobre 62% (12,745). El proceso de compra se abre desde hoy hasta el viernes 8 de abril o hasta agotar existencias. Cada abonado tendrá la oportunidad de comprar una entrada. El titular del abono podrá indicar el nombre de otra persona al adquirir la entrada y agrupar un máximo de diez. Las localidades se asignarán automáticamente.

Un escándalo confirmado

El Valencia emitió ayer un tercer comunicado para tratar de explicar el escándalo de las entradas que ha provocado la indignación del valencianismo por la ambigüedad y falta de transparencia de Meriton. El club reconoce, por primera vez de forma oficial, que solo pondrán 12.745 entradas a la venta para los socios y no las 17.497 que se dejaron entrever en el segundo comunicado del jueves 31 de abril, horas antes de que un ingeniero informático desvelase que solamente 13.565 abonados cumplían con los requisitos. El club ha tardado cuatro días en dar una explicación oficial al escándalo. El jueves a mediodía hablaba de «poner a la venta 17.497 entradas en el Gol Norte del Estadio de la Cartuja de Sevilla una vez descontados los compromisos institucionales del Club». Cuatro días más tarde, reconoce que solo se ponen a la venta para abonados «12.745» entradas.

Desglose sin números

El Valencia intentó sacar del oscurantismo la distribución de las 17.497 que el Valencia pondrá a la venta en el Gol Norte. El club hizo público un desglose de los destinatarios de las localidades, pero sin aportar ningún tipo de referencias numéricas. Según el club, esas 17.497 entradas son para los siguiente colectivos: «abonados que cumplen los requisitos (tendrán acceso a compra el 95% de un total de 13.565), abonados vips del Camp de Mestalla, aficionados de otros lugares del mundo que no pueden ser abonados, Asociación de Futbolistas del Valencia CF, jugadores de la Academia VCF, escuelas conveniadas, Asociación Pequeño Accionista y empleados. Sobre las otras 3.260 entradas que se reserva el Valencia, en el comunicado solo se asegura que «los compromisos institucionales con ‘partners ‘se sitúan en otra parte del estadio y no están incluidos en ese paquete de entradas a la venta para aficionados».

¿Quiénes son los "aficionados de otros lugares del mundo"?

Uno de los colectivos de los que habla el último comunicado que ha generado muchas críticas son las entradas que el Valencia destina a los «aficionados de otros lugares del mundo que no pueden ser abonados». El club no aporta ningún tipo de información para acceder a este paquete de entradas. Se trata de un nuevo ejemplo más de falta de transparencia que invita a la especulación. ¿Quién opta a estas entradas ‘especiales’? Todavía es una incógnita. Lo que está claro de momento es que el Valencia ha dejado sin entrada para las final a las peñas nacionales e internacionales que forman parte de l’Agrupació. Así se lo comunicó Anil Murthy a Fede Sagreras vía WhatsApp. El presidente alegó que no existe convenio y, por tanto, no tiene ningún compromiso con los peñistas. La decisión, como pudo comprobar SUPER, disgustó y mucho a los peñistas de fuera de València.

Medidas legales

El Valencia empezó el comunicado diciendo que lo lanza «en relación a las informaciones y falsedades publicadas por algunos medios de comunicación y grupos de interés» y anuncia que «se reserva el derecho de tomar las medidas legales oportunas contra aquellos que han llevado a cabo graves acusaciones sin fundamento ni realidad». El club afirma que «ni el Presidente del Valencia CF, Anil Murthy, ni el Consejo de Administración acaparan entradas para sus intereses personales y es rotundamente falso que el Presidente disponga de 8.000 entradas». Sobre la privacidad de los datos de los abonados se defiende: «Los datos donde los abonados pueden consultar si cumplen los requisitos para comprar las entradas son accesibles desde el primer día a través de un ‘dashboard’, del mismo modo que se hizo en 2019 a través de documentos PDF».

Reventa

El Valencia, aunque algunos aficionados se lo tomaron a broma, lamenta en su comunicado «que no puedan asistir todos los aficionados a animar al equipo en La Cartuja y entiende que en una situación donde, desgraciadamente, la demanda supera a la oferta haya aficionados que se sientan frustrados por no disponer de entrada para la final». El club cierra su último comunicado pidiendo «apoyo» de cara a La Cartuja. «El equipo necesita el apoyo de su afición y que unifiquemos fuerzas ante una oportunidad tan bonita de ganar un título el próximo 23 de abril en Sevilla. Por último, anuncia que ha abierto expediente a varios abonados por intento de reventa de sus entradas para la final.

Protestas

La gestión del Valencia con las entradas de la final de Copa ha generado muchas críticas entre el valencianismo. La afición comenzó a expresar su malestar en los medios de comunicación y las redes. Ese descontento llegó el domingo hasta las gradas de Mestalla. El valencianismo preguntó por las entradas señalando a la propiedad justo después del habitual minuto 19. «¿Dónde están las entradas? ¿Las entradas dónde están?». El cántico de denuncia se repitió dos horas después durante la concentración de alrededor de 300 aficionados (apoyados por Libertad, l’Agrupación de Penyes y Espíritu del 86) que tuvo lugar después del partido en la Avenida de Suecia.