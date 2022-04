El exfutbolista del Valencia CF Amedeo Carboni recordó la final de la Copa del Rey de 1999 contra el Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja. El italiano asegura que "La Cartuja fue el inicio de una época donde València pasó a ser una ciudad europea y nosotros empezamos con el fútbol. Desde aquel día yo comencé a conocer mejor al Valencia", decía. Nunca olvidará los goles de Mendieta y el Piojo. "Me quedo con el primer gol que abre la lata. Luego el gol de Mendieta fue tremendo. Cuando llegué yo Mendieta jugaba entre los jugadores que tenía que salir cedido a algún equipo local, y cuando llegó Ranieri le decía 'cuando jugamos partido me enfrento a un rubio que corre mucho y es muy difícil quitarle la pelota y no sé por qué lo quieren vender o sacar cedido. Y luego Gaizka fue lo que fue". Estas fueron sus declaraciones al club:

Volvemos a La Cartuja. Han pasado muchos años. A ver si La Cartuja nos trae suerte otra vez. Son muchos recuerdos. La final después de echar al Real Madrid y al Barcelona fue un sueño. Hacía mucho tiempo que el Valencia no ganaba una Copa, fue nuestro primer título y lo disfrutamos mucho. El partido fue memorable. Sí y cómo llegamos a la final, con el famoso 6-0 y contra el Barcelona con los titulares. Luego en la final al Atlético. Por la noche habíamos soñado con esa final, pero casi siempre no es así. Lo hicimos fácil, pero no esperábamos ser tan protagonistas porque era un gran Atlético. Vaya goles. Con el tercero ya os veíais campeones. El 3-0 nos dio la tranquilidad, con el gol del Piojo ya nos sentimos campeones. Preparamos bien la final porque en cada pelota dividida llegábamos antes y eso fue clave. Estábamos muy concentrados. Fue una temporada importante porque empezamos mal y con la llegada de Ranieri se construyó un grupo muy importante. Aquella final se jugó con tres centrales... A Ranieri le gustaba con jugar con cinco atrás con la mentidad italiana de no encajar. Primero hicimos un grupo fuerte que no encaje y luego teníamos gente arriba que podía marcar. Había mucho '10 y lo que hizo Ranieri fue crear un grupo más equilibrado. Fechas y horarios de recogida de las entradas para la final de Copa ¿Con qué gol te quedas? Me quedo con el primer gol que abre la lata. Luego el gol de Mendieta fue tremendo. Cuando llegué yo Mendieta jugaba entre los jugadores que tenía que salir cedido a algún equipo local, y cuando llegó Ranieri le decía 'cuando jugamos partido me enfrento a un rubio que corre mucho y es muy difícil quitarle la pelota y no sé por qué lo quieren vender o sacar cedido. Y luego Gaizka fue lo que fue. Y luego el último del Piojo a la contra. Nosotros jugábamos a la italiana porque el Atlético subía de 0 a 100 en menos de 3 segundos como se dice en la Fórmula-1 y luego estaba Angulo que era superrápido. La celebración fue brutal. Hacía mucho tiempo que no se ganaba, fue la explosión del valencianismo puro y de la ciudad a nivel deportivo, social, económico y político. La Cartuja fue el inicio de una época donde València pasó a ser una ciudad europea y nosotros empezamos con el fútbol. Desde aquel día yo comencé a conocer mejor al Valencia. Allí empezó el gran Valencia de Cúper y Benítez. Fue el inicio. Gran mérito del club por fijarse en Ranieri creó un grupo muy fuerte, profesional y responsable. Se vendía a algunos cada verano, pero había un grupo. Los que llegaron fueron buenos y los que se quedaban era la parte sólida. Ranieri vio que el equipo estaba muy ancho y consiguió equilibrar todas las partes del campo, era un equipo que no encajaba goles porque defendía todo el equipo. Era muy difícil de superar. Santi se quedó muchas veces con el premio Zamora. Y sonó el 'Probe Miguel'. Era lindo. ¿Qué le pasa al probe Miguel? (Ríe)