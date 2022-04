El Valencia CF puede quedar liberado de la multa de 24 millones de euros que la Comisión Europea le impuso en 2016 al entender que las autoridades (el Gobierno de España a través de la Generalitat) le prestaron una ayuda ilegal con la ampliación de capital de 2009 a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) avalando un préstamo para la compra de acciones.

En 2020 el Tribunal General de la UE (TGUE) anuló esta sanción, una victoria en los tribunales para la que la CE presentó un recurso de casación, tratando de volver a activar esta sanción al club, que debería pagar estos 24 millones de euros a la Generalitat Valenciana. Hoy en la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha litigado por última vez en esta causa.

Según el Informe del Abogado General del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), Giovanni Pitruzella, este propone al tribunal la desestimación del recurso de casación interpuesto por la CE tras la primera decisión del TGUE. Así pues según recoge ese escrito se concluye que a juicio del Abogado General “el motivo único del recurso de casación interpuesto por la Comisión es infundado. En consecuencia, considero que procede desestimar el recurso de casación”. Asimismo este también propone que la Comisión Europea pague las costas propias y las del club de Mestalla tal y como indica: “En el presente asunto, por haber solicitado el Valencia CF que se condene en costas a la Comisión y al haber sido desestimados los motivos formulados por esta, procede condenarla en costas

En el punto 81 explica los hechos para desestimar el recurso de casación de la UE: "Es en efecto plausible, como señala la Comisión, considerar que, por lo general, las entidades financieras no celebran operaciones de garantía con empresas que tienen una calificación crediticia CCC, aun cuando, a decir verdad, para corroborar esta afirmación la Comisión tan solo se ha remitido al punto 3.3 de la Comunicación sobre las garantías. Sin embargo, en el presente asunto, la conclusión relativa a la inexistencia de «préstamos similares no avalados» que puedan servir de referencia para determinar si el precio pagado por el aval en cuestión está basado en el mercado o no trae causa, en cierto modo, de una doble deducción, a saber, por un lado, la deducción de que, debido a la situación de crisis del Valencia CF «se p[odía] considerar» que este club tenía una calificación crediticia en la categoría CCC, calificación crediticia que, por tanto, fue atribuida al Valencia CF por la propia Comisión y, por otro lado, la deducción, como consecuencia de la atribución de dicha calificación crediticia, de que ninguna entidad financiera habría celebrado una operación de este tipo con el Valencia CF"

En la entidad de Mestalla reina la tranquilidad después de conocer el informe realizado por el Abogado General del TJUE. Y es que las decisiones de este tribunal suelen estar alineadas con las conclusiones que emanan del informe de su abogado. Ahora queda esperar el dictamen definitivo, que llegará en unos meses y que, salvo sorpresa mayúscula, exonerará al club de abonar esta multa.

Apoyo de la Generalitat

Desde que se conoció la sanción, los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana se alinearon con el Valencia CF para evitarla, alegando que el club había devuelto los préstamos y que entendiendo que se trataba de un castigo excesivo. Cabe recordar que la beneficiaria de esta sanción hubiese sido la propia Generalitat, pero con todo y con esto se han puesto del lado del club en todo momento.

También el Elche CF

Sobre el Elche CF pesaba una sanción ligeramente superior a los 4,1 millones de euros por el mismo motivo, pero los ilicitanos también se ‘librarán’ de esta multa. El club franjiverde también ha contado con el apoyo de las instituciones todo este tiempo.