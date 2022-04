El portavoz de Marea Valencianista Miguel Zorío continúa con su incesante lucha por hacerse con el paquete accionarial mayoritario de Peter Lim en el Valencia CF. El ex vicepresidente del club de Mestalla ya convocó una rueda de prensa el pasado mes de septiembre para explicar la oferta que había presentado. Ahora, siete meses más tarde, Zorío volverá a intentarlo mediante de una nueva propuesta y la explicará en rueda de prensa.

"El 27 de abril haré una rueda de prensa para presentar la nueva oferta de compra de acciones que vamos a hacer a Peter Lim", ha comunicado Zorío a través de un comunicado emitido por Marea Valencianista. El portavoz ha explicado, además, que la oferta "por supuesto reflejará la pérdida de valor del club por culpa de su gestión".

Con respecto a los temas que marcan la más estricta actualidad del club, Zorío remarca que "Lo más importante es que mantenemos el compromiso de terminar el estadio y repartir las acciones entre los valencianistas. Y si Lim intenta vender el club, tendremos derecho de tanteo, algo que los del power y los del point no esperaban cuando redactaron el infame contrato de venta del club".

Zorío ataca la gestión de Lim

En el escrito, el ex vicepresidente del Valencia CF también explica la situación en la que podría haber dejado Peter Lim al club con su gestión en los últimos años: "cómo ya anuncié hace un mes, la chulesca gestión económica, deportiva, social y en este caso, urbanística, de Peter Lim, dejará al Valencia CF en junio al borde de la causa de disolución, cuando la ATE se dé por caducada definitivamente. La caducidad de la ATE provoca la pérdida del valor urbanístico de las parcelas de Mestalla que CaixaBank tiene hipotecadas (actualmente casi 100 millones de euros). Además, quedaría vigente la obligación municipal de demoler parcialmente la grada norte tras la sentencia del TSJCV por estar en medio de un vial público".

Zorío expone, además, las pérdidas a las que se enfrenta la entidad: "Se perderían los 40.000 metros de suelo comercial del solar de la avenida de Suecia (la pérdida de edificabilidad será de al menos 15 millones). Con las licencias del nuevo estadio caducadas y con un proyecto que difícilmente obtendrá licencias nuevas (por sus deficiencias, falta de soporte financiero e incumplimiento de lo conveniado anteriormente), se perderían 20 millones más (la fianza de 1,4 millones y la indemnización a la administración con 18 millones por no edificar el pabellón en Benicalap). Por no sumar, las pérdidas de edificabilidad del terciario del nuevo Mestalla (casi 40 millones de euros), las pérdidas por no querer terminar las 3500 plazas de parking proyectadas en el nuevo estadio (4 millones de ingresos anuales o 60 millones por la venta directa), etc", cita el comunicado.

Menciona posibles compradores

En la parte final del comunicado, Miguel Zorío menciona que el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, "ha intentado vender el club en Londres por 250 millones de euros y no lo ha conseguido". Incluso revela la identidad del otro posible comprador: Román Abramóvich. "Últimamente ha filtrado a medios internacionales que tiene dos ofertas de compra, la mía y la del oligarca ruso del Chelsea. Y desde aquí le digo que o pone 50 millones cada año para compensar las pérdidas que él genera o nos vende a nosotros. Le guste más o menos".

Por último, Miguel Zorío recuerda de nuevo a los técnicos municipales que la ley obliga al Ayuntamiento a contestarle primero a él sobre la instancia presentada en diciembre (y en febrero de nuevo) en la que solicita confirmar por escrito que el consistorio cumple con el acuerdo del Consell y ha dado por caducada la ATE. Además ha exigido al Ayuntamiento que publicara toda la documentación del proyecto, los informes jurídicos, el power point,... y hasta ahora tampoco se ha realizado.