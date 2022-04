El Comité de Apelación de la RFEF no ha aceptado el recurso del Rayo Vallecano, que pedía que le fuese retirada a Andoni Iraola la segunda tarjeta amarilla que vio el pasado domingo en el Nuevo Los Cármenes. De este modo, el técnico del cuadro madrileño no podrá sentarse en el banquillo este lunes contra el Valencia CF a no ser que el club decida dar un paso más y acudir al TAD.

Según refleja el acta del Granada-Rayo, el técnico vasco fue amonestado por segunda vez por "indicar a uno de sus jugadores que se dejase caer sobre el terreno de juego con la intención de perder tiempo". El equipo vallecano defiende que Iraola no pidió a Álvaro García que arañase segundos al cronómetro, sino que intervino para que los servicios médicos del club le atendiesen tras el lance.

Apelación no ha considerado suficiente la prueba videográfica del club al entender que, aunque Iraola solicitara la entrada de los médicos, "las imágenes aportadas no amparan necesariamente la interpretación del Rayo Vallecano, en la medida que de su visionado no se infiere que su entrenador no se dirigiera a uno de sus jugadores con la finalidad de perder tiempo".

De este modo, la única carta que le queda al conjunto de la franja roja es pedir la intervención del TAD. Si esto no sucede o el tribunal también desestima el recurso, el entrenador no estará en el banquillo del Estadio de Vallecas este lunes y no podrá volver a sentarse hasta el siguiente encuentro ante el Deportivo Alavés.