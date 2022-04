Mamardashvili es uno de los hombres de moda en el Valencia CF. El jovencísimo portero georgiano se ha vuelto a hacer con la titularidad en el momento clave de la temporada y, con él bajo palos, el equipo ha conseguido frenar la sangría de goles que venía sufriendo desde el inicio de temporada. Giorgi ha atendido a los medios oficiales del club y ha tratado diversos temas:

Jugar en el Valencia CF

Giorgi mostró mucha ambición por defender los colores del Valencia y destacó las ganas de seguir mejorando: "Para mi era un reto muy grande. Día tras día sigo trabajando para crecer como futbolista en el Valencia CF. Quiero ser mejor portero en el futuro y quiero aprovechar la oportunidad que me han dado. Quiero aprender el idioma. Cada día trabajo un poco para ir aprendiendo y, aunque es muy diferente al georgiano, voy aprendiendo".

Su evolución futbolística

"Estamos trabajando día a día para seguir evolucionando. Quiero seguir creciendo y llegar bien a la final de Copa con mi equipo".

Importancia de Mestalla

Como cualquier futbolista que juega en el Valencia, Mamardashvili también comentó la importancia que tiene para el equipo el apoyo de la afición en cada partido. Además, se mostró agradecido por el cariño que recibe: "Para mí, es muy importante jugar en Mestalla. Se nota que aquí han jugado futbolistas muy importantes. Noto mucho el apoyo de la gente. Es fantástico jugar aquí. Es un gran honor. Estoy centrado en trabajar para el equipo. Vivo solo en Valencia y algún día paseo por la ciudad, pero, ahora mismo, solo pienso en la final. La gente ya me reconoce por la calle, me piden fotos y autógrafos. Estoy muy agradecido a todos los aficionados del Valencia CF por el buen trato y el cariño que recibo".

Periodo de adaptación

Giorgi está haciendo un gran esfuerzo para terminar de integrarse lo antes posible aprendiendo el idioma. El georgiano destaca la ayuda que recibió de Cillessen al inicio y agradece el apoyo que siente desde su país: "Los compañeros me han ayudado mucho, especialmente Cillessen y Ochotorena. Cuando llegué aquí no sabía hablar castellano y hablaba con Jasper en inglés, y me ayudó muchísimo. Quiero agradecer públicamente el apoyo que recibo de mi familia. Están muy felices por mí. También a cada uno de los georgianos que me siguen y ven los partidos".

Relación con Bordalás

"Bordalás es un gran profesional. Soy un gran admirador suyo. Estoy muy contento por la confianza que me ha dado. Me encanta trabajar con él".

Final de Copa

"Para mí, es un gran paso y un gran reto que quiero conseguir. Quiero ganar la Copa con el equipo. Entiendo que es muy importante para los valencianos y haremos lo que sea para conseguirla".