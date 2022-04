No sin sufrimiento, pero el Valencia Mestalla se hizo con una victoria vital en su carrera por el ascenso directo. El filial valencianista se sobrepuso al Villarreal C por dos goles a uno en el Antonio Puchades gracias a los tantos de Hugo González y Mario Musy. Con este triunfo, el equipo entrenado por Angulo le saca 10 puntos al Atzeneta (a falta de que jueguen esta jornada los de Albaida) y la siguiente jornada tendrá la primera oportunidad de sellar matemáticamente el ascenso, aunque no dependerá solo de ellos en ningún caso.

El Valencia Mestalla salió al césped del Puchades consciente de la importancia de una victoria. El ímpetu inicial se tradujo en ocasiones y el Mestalla no tardó demasiados minutos en avisar. Pablo Gozálbez buscó un disparo a la escuadra que se marchó rozando el larguero. Con el paso de los minutos el filial amarillo también se animó y empezó el intercambio de ocasiones. David Vassilev, portero hoy del Valencia Mestalla, tuvo que lucirse con una gran parada a disparo de Jorge Pascual. Pocos minutos después, Hugo González abrió el marcador con un golazo de falta. El canterano anotó varios tantos de libre directo durante el primer tramo de la temporada y en esta fase final parece haber recuperado el buen nivel que llegó a demostrar. Con la veda abierta, el Mestalla olió sangre y quiso echarle sal a la herida. Fue el propio Hugo González quien gozó de dos grandes oportunidades que se perdieron por poco. Y con el resultado de un gol a cero se llegó a periodo de descanso. Así está la búsqueda del medio en el Valencia CF La segunda mitad arrancó exactamente de la misma manera que concluyó la primera. El Valencia Mestalla mantuvo el control en el centro del campo y gozó de las mejores oportunidades, aunque no encontró la puntería necesaria. Y cuando menos sufría el filial, el Villarreal C encontró el camino del gol gracias a un cabezazo de Abraham del Moral para empatar la contienda. Miguel Ángel Angulo no tuvo más remedio que mover el banquillo y los cambios surtieron efecto. Hasta tal punto que Mario Musy volvió a poner por delante al cuadro valencianista en el minuto 78 aprovechando un soberbio pase de Pablo Gozálbez. El Mestalla supo mantener el resultado hasta el final y mantiene tres puntos en el Puchades claves para tocar casi con los dedos el ascenso directo.