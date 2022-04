El Valencia CF vive su particular día de la marmota. Problemas extradeportivos con el estadio, comunicados del club sobre posibles ventas, y no solo de entradas para la final de Copa del Rey, y el estadio a medio hacer con la entidad peleada con los políticos y LaLiga como gran aliado. Mientras, Bordalás y los suyos tratan de equilibrar la balanza y mostrar la otra cara de la moneda. La positiva. Con una plantilla con muchos 'peros', el equipo confía en levantar la Copa del Rey y además tras el empate del Villarreal y el Athletic, el Valencia se puede colocar a un partido de la séptima plaza si gana en Vallecas. La realidad es que ese 'objetivo' está lejos de ser el 'mínimo' para una entidad como la de Mestalla, pero Meriton ha obligado al valencianismo a vivir ese presente. Al menos, eso sí, los jugadores no bajan los brazos y este lunes en Vallecas se libra una nueva batalla. Un cara a cara liguero con dos frentes abiertos. Seguir 'preparando' la final ante el Betis y ganar para coger confianza y sumar tres puntos.

El primero de los problemas es el de siempre desde hace tiempo en Mestalla. Las obras del nuevo estadio siguen sin arrancar. Si hace un año, justamente en torno a abril y mayo, el Valencia 'vendía' que iba a terminar el estadio, iba a cumplir con los plazos de la ATE y todo lo demás era ruido, ahora la realidad es que incluso con 80 kilos de LaLiga impulso faltan muchas aristas. La primera de ellas es comprobar que el proyecto se parece entre poco y nada a ese por el que el Valencia iba a disfrutar de los beneficios urbanísticos de esta herramienta. A pesar de eso, algunos políticos han asegurado que el club podría mantener unos beneficios similares con otra herramienta si caduca la ATE, pero comprometiéndose a hace un proyecto más sólido. Ni tan siquiera ajustándose a lo pactado entonces, pero sí con unos mínimos más altos que los actuales. Más allá del estadio aparece otro problema. La gestión de las entradas con la final de la Copa del Rey ha sido deficiente. Primero porque el Valencia CF ha necesitado de hasta tres comunicados para decir de forma clara que eran poco más de 12.000 entradas las que iba a tener el abonado 'raso'. Así lo denominó una vez se desveló que eran muchos menos que los 17.497 iniciales que aseguraba el club. O al menos que insinuaba. Cabe recordar que tras saber que dispondría de cerca de 20.000, la entidad emitió un comunicado en el que explicaba que iba a tener ese número de 'billetes' a la venta. Sin especificar para quién, aunque sí señalando que el resto de esas entradas se separaban para compromisos. En definitiva, al final la entidad reconoció que eran poco más de 12.000 y se descubrió el pastel. Solo falta pasar por caja por Hugo Duro Una cara diferente en lo deportivo En lo deportivo sin embargo la final de Copa ha sido el mejor regalo para una afición huérfana de momentos felices desde el final de la temporada del centenario. En el recuerdo aquel pase a octavos de final de Champions League pero poco más. A la vuelta del confinamiento el equipo no logró clasificarse a Europa y desde entonces se suman ya tres temporadas en zona de nadie en LaLiga. O al menos lejos de dónde debe estar el Valencia por su nivel histórico y como club. En cualquier caso, el duelo en La Cartuja sirve para disfrutar y vivir una nueva final. Un partido que no solo puede significar un título más para las vitrinas sino la vía más rápida para clasificarse a Europa. Y eso que al Valencia se le ha abierto una segunda. En el peor de los casos si el Valencia CF pierde la final de la Copa del Rey tiene la Conference League a tiro. Una competición menor y un paso atrás, pero una puerta que tiene el conjunto de Bordalás si el día 23 el barco no llegara a puerto. El empate entre el Athletic y el Villarreal en La Cerámica dejó al conjunto valencianista mirando a Vallecas y pensando en tres puntos clave que cambian el escenario. El empate contra el Cádiz dejó un mal sabor de boca pero LaLiga, y los rivales, dan más opciones al cuadro de Mestalla. Tanto que si el Valencia gana al Rayo este lunes, el conjunto dirigido por el técnico alicantino se colocará a uno de los de Marcelino y a dos del Submarino, que está 'despistado' con su gran participación en Champions League. Te puede interesar: Valencia CF Meriton ataca a la administración por el estadio Valencia CF La respuesta de Libertad VCF al comunicado de Meriton: "Hay que tener la cara de hormigón" En definitiva, la cruz la marcan las obras del estadio y la gestión de situaciones que a priori, como el reparto de entradas, deben servir para hacer feliz a la afición y no todo lo contrario. Y por otra parte, Bordalás y la plantilla permiten a la grada soñar con el título copero y, aunque la clasificación liguera está lejos del 'mínimo' histórico valencianista, al menos se abre otra pequeña ventana. Así está la búsqueda del medio en el Valencia CF