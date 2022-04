Es la ventaja de jugar los últimos. Los resultados favorecieron al Valencia CF y el equipo de José Bordalás tiene que aprovecharlo. La lucha por Europa es cada vez mayor. A falta de siete jornadas para acabar la liga, los puestos europeos no están definidos. La pugna por participar en Champions, Europa League y Conference League se encuentra en su momento más intenso y más después del empate (1-1) entre Villarreal y Athletic en La Cerámica. El Villarreal no consiguió lograr más de un punto ante el Athletic Club de Bilbao en La Cerámica, un empate que no favorece los intereses de ninguno de los dos equipos y que abre la posibilidad al Valencia CF de hacer acto de presencia en esa lucha por la séptima plaza de la que parecía se había descolgado tras no vencer ante el Cádiz.

La lucha por Europa del Valencia CF Los de Bordalás juegan el lunes ante el Rayo Vallecano y si salen de Vallecas con tres puntos más en el casillero, solo les separarán dos puntos de la cotizada séptima plaza que da acceso a Conference League. De esa séptima plaza, a los puestos de Europa League (Real Sociedad) ya hay un salto más considerable pero no insalvable: seis puntos separan a los txuri-urdin de los ‘groguets’. La historia se repite con Meriton: Otro comunicado sobre la venta del Valencia CF Por arriba, en referencia a puestos Champions, el Atlético de Madrid se ha dejado tres puntos muy importantes en Son Moix (1-0) para continuar defendiendo la cuarta plaza, seguida muy de cerca por un Real Betis que consiguió remontar el partido ante el Cádiz (1-2) y ponerse a un punto de los rojiblancos. Además, la Real Sociedad, sexto clasificado, también puede aprovecharse de la derrota de los del Cholo Simeone consigue este domingo logra vencer al Elche en el Martínez Valero. Los de Imanol Alguacil se sitúan en puestos de Europa League, pero si ganan pueden reengancharse a la pelea por la Champions. Con Bryan y Marcos André La buena noticia en la ciudad deportiva de Paterna fue el entrenamiento completo de Bryan Gil y Marcos André. El de Barbate se ha recuperado de su fuerte contusión en el costado derecho que le obligó a retirarse del partido el pasado domingo contra el Cádiz en Mestalla. También trabajó de principio a fin el delantero brasileño, que arrastraba problemas en la espalda. Los dos estarán a disposición de Bordalás. Lato solo completó la primera parte y es baja como Dimitri Foulquier y Maxi Gómez, ambos con trabajo en solitario.