La enfermería empieza a vaciarse para el Valencia CF. Dimitri Foulquier, Toni Lato y Bryan Gil entrenaron con el equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna y se apuntan al partido contra el Rayo Vallecano. Maxi Gómez, por su parte, se tuvo que retirar al gimnasio. Sobre todo ello habló José Bordalás en sala de prensa.

"Maxi como sabéis tiene unos problemas en el quinto meta del último partido y está intentando recuperarse a ver si puede llegar. Va a ser complicado, todavía tiene algo de molestias. Hemos decidido no forzarle”, expuso el técnico sobre el atacante charrúa.

Sobre el resto de jugadores, explicó que “ya se han reincorporado” aunque algunos “están a menor nivel” todavía. “Bryan ya está algo mejor, veremos mañana si finalmente está. En principio todos los demás disponibles a excepción de Diakhaby que está sancionado", expuso.

Política clara: no se fuerza

Lo que sí dejó muy claro el técnico es que con la final de Copa del Rey en el horizonte la política va a ser no forzar a nadie: “Si tenemos alguna sensación no muy buena de riesgos de lesión de algún jugador, no va a participar en LaLiga. Sería una temeridad arriesgar en estos momentos con tan poquito tiempo para la final”, explicó.