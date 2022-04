Vallecas puede abrir la puerta de la pelea por Europa para el Valencia, sin necesidad de tener que fiar todo el destino a la final de Copa en Sevilla, dentro de 12 días. El empate entre el Villarreal y el Athletic, permiten al equipo de Bordalás situarse a tiro de la séptima plaza, siempre y cuando gane esta noche frente a un Rayo que lleva más de tres meses bloqueado en sus resultados.

El optimismo no se desprende solo de la aritmética clasificatoria, sino también de las propias sensaciones de un Valencia que ha llegado a la recta final del campeonato muy sólido. Sin la capacidad de desplegar un juego vistoso, ni de desbordar en ataque, pero muy fiable desde la recobrada solidez defensiva. A la velocidad (pero con la fortaleza) de un tractor, el Valencia ha ido remontando posiciones con solo un gol encajado en los últimos seis partidos. Ha dejado atrás la sucesión de marcadores desordenados por la rutina de un «unocerismo» que sufrió un parón la semana pasada, en Mestalla frente al Cádiz, con un 0-0 que evidenció cierta falta de frescura en los últimos metros.

El duelo frente al Rayo Vallecano será clave para decidir a qué aspira finalmente el equipo de Bordalás. El técnico alicantino tendrá la baja de Mouctar Diakhaby, por sanción, así como la probable ausencia de Maxi Gómez, por molestias musculares. Después de que el parón de selecciones haya servido para ir vaciando la enfermería, el Valencia ya está en disposición de ir calentando el once y la disposición táctica con la que se enfrente al Betis. Cada partido, desde que se certificó el pase a la final de la Cartuja, ha parecido un ensayo de todo lo que se quiere mostrar en el duelo contra el Betis, empezando desde la seguridad defensiva y la minimización del riesgo de errores.

Sin Diakhaby, y con Cömert todavía en fase de aclimatación, es probable que Bordalás recurra a una defensa de cuatro, con Paulista y Alderete en el centro, y con Gayà de regreso a la titularidad después de recuperarse con la conveniente pausa de su última lesión, sin forzar la reaparición. Con Soler y Guillamón en el doble pivote, Musah y Bryan Gil por la bandas; la delantera sería para Hugo Duro y Gonçalo Guedes, la gran referencia de este proyecto.

Enfrente, el Valencia jugará contra un Rayo que no vence en LaLiga desde el 18 de diciembre (2-0 contra el Alavés) y que con tres puntos de los últimos 33 ha pasado de ser el equipo revelación, con miras europeas, a poder complicarse la vida por la permanencia, reducida a cinco puntos de colchón, a falta del duelo de esta noche y del partido pendiente contra el Barcelona. En la racha rayista hay, sin embargo, señales que no conviene pasar por alto. En casa el Rayo se ha mostrado en este periodo como un equipo batallador contra los llamados grandes, con derrotas por la mínima contra el Real Madrid y el Atlético, así como un meritorio empate a uno frente al Sevilla. Además, los de Iraola también plantaron mucha batalla contra el Betis en la semifinal de Copa. No será un partido sencillo para un Valencia al que se le exige la candidatura a Europa.