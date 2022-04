El Valencia encara el tramo decisivo de la temporada co todo abierto. La final de Copa del Rey está en el horizonte y la séptima posición puede quedarse a dos puntos en caso de ganar en Vallecas. Es el momento de la verdad y José Bordalás recupera efectivos que le van a facilitar las rotaciones, además de tener al cien por cien a futbolistas que no lo estaban después del parón de selecciones. En el último entrenamiento previo al partido de esta noche entrenaron Toni Lato, Marcos André, Bryan Gil y Dimitri Foulquier, jugadores que han sido duda a lo largo de la semana y que pueden aportar un ‘plus’ al combinado valencianista.

Quedan tres partidos en menos de quince días para la final de Copa en La Cartuja y Bordalás tiene a su disposición a dos jugadores por puesto, algo que se hacía imprescindible de cara a dosificar esfuerzos de cara al encuentro en el fuedo sevillano. Thierry Rendall, que regresó tras meses sin competir después del parón, no tendrá que jugarlo todo antes de la final si Dimitri Foulquier ha abandonado por completo sus molestias en el pubis. En el entrenamiento del domingo entrenó, es cierto que a menor nivel que otros compañeros, pero emerge como una figura clave para la rotación por su polivalencia.

Sin Maxi Gómez

El único que presumiblemente no estará, al margen de Mouctar Diakhaby por acumulación de tarjetas amarillas, será Maxi Gómez. El ariete charrúa salió lesionado del partido contra el Cádiz CF en Mestalla y arrastra dolor desde entonces en el quinto metatarsiano. Bordalás explicó en sala de prensa que iba a intentar estar en Vallecas, pero lo cierto es que lo tiene francamente complicado, con lo que Hugo Duro gana enteros para regresar a la alineación después e varias titularidades del uruguayo.

La política está muy clara: no forzar Lo que sí dejó muy claro el técnico es que con la final de Copa del Rey en el horizonte la política va a ser no forzar a nadie: «Si tenemos alguna sensación no muy buena de riesgos de lesión de algún jugador, no va a participar en LaLiga. Sería una temeridad arriesgar en estos momentos con tan poquito tiempo para la final» explicó, lo que hace pensar que no forzará a Maxi.

Alineaciones probables

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mario Suárez, Catena, Fran García; Valentín, Pathé Ciss; Isi Palazón, Trejo, Álvaro; Guardiola.

Valencia: Mamardashvili; Paulista, Guillamón, Alderete, Gayà, Thierry, Soler, Ilaix, Byan Gil; Hugo Duro, Guedes.