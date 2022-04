Santiago Cañizares será un murciélago más, pero no presente en Sevilla. El exvalencianista animará a su Valencia CF desde casa el próximo 23 de abril, el día de la final de la Copa del Rey entre el equipo de Bordalás y el Betis.

El exfutbolista, ahora centrado en su labor en los medios de comunicación, aseguró en El Tertulión de Tiempo de Juego de la COPE que no asistirá "por compromisos profesionales".

Ahora bien, destacó que había recibido una invitación procedente de Anil Murthy para estar en La Cartuja. "Tengo que decir que el Valencia CF me ha invitado y he de decir que no podré asistir por compromisos profesionales. Trabajo en la radio, y tengo alguna que otra cosa que hacer...", argumentó.

Eso sí, matizó. No es una invitación a título personal. "Nos han invitado a todos los exjugadores que hemos sido campeones de liga nos ha llegado una invitación firmada por el presidente don Anil Murthy".