Miles de valencianistas ya tienen en su poder las entradas para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en La Cartuja. «Ha costado, pero valió la pena. Ahora sí que ‘illa, illa, illa nos vamos a Sevilla’», decía Pablo nada más recoger la suya en las taquillas de Mestalla mientras miraba sus deseados ‘tickets’ de color rojo y blanco, con el logotipo de la Copa y los escudos del Valencia y del Betis. Eran un «tesoro».

Las localidades han dado tanto que hablar que había ganas de tenerlas físicamente en las manos. La prueba es que se formaron colas a las diez de la mañana cuando empezaron a estar disponibles. Y eso que el club de forma acertada abrió las 11 taquillas y organizó a sus aficionados para recoger sus entradas a diferentes fechas y horarios en función de los sectores de La Cartuja. Ayer fue el turno, mañana y tarde, de los sectores 209A, 209B, 211A, 211B, 213A, 213B, 215A, 215B, 217A, y 217B de Gol Norte Grada Alta Superior. Hoy le toca al resto de sectores de esta grada. Y así hasta agotar el jueves 21 de abril las 12.745 localidades que el club puso a la venta a los 13.565 abonados que cumplían los dos requisitos de antigüedad (8 años) y fidelidad (80% de asistencias). Las han ‘sudado’ y ahora quieren disfrutarlas. Se lo merecen.

SUPER acudió a las taquillas de Mestalla para ser testigo de la emoción de la gente en el momento de recoger su entrada y, de paso, pulsar sus opiniones sobre la final. Hay dos conclusiones por abrumadora mayoría. La afición viaja a Sevilla con fe ciega en el equipo de José Bordalás y un cabreo considerable con la propiedad por su gestión con las entradas que no desaparece ni con el paso de los días. Más lo piensan, más les enfada.

«Dejar fuera tanta gente es una chapuza y sobre todo a las peñas y a la gente que es de fuera que no puede ser socia», dice Juan. «Es lamentable que solo tengan entrada el 95% de los socios con requisitos y se dejen 800 por vender», apunta José. En la misma línea se expresa Roberto. «Que el club se quede 8.000 entras son demasiadas». Javi lo tiene claro.

«Lo que han conseguido es que a la final vaya gente que no debería ir». El reparto de solo 12.745 entradas para los abonados no ha gustado a la mayoría. Los criterios, también tienen detractores. Es el caso de Hugo. «Lo han hecho peor que en 2019. Se tenía que haber incluido a más gente y a más jóvenes. ¿Y los jóvenes qué?», se pregunta. Vicente hubiera hecho un reparto diferente. «Lo veo muy mal y eso que me ha tocado. Debería primar la antigüedad, ser accionista, el 100% de partidos y los que dimos dinero el Valencia».

El consuelo de todos es pensar en el fútbol y en la posibilidad de conquistar la novena. La afición reconoce el potencial del Betis, pero cree en este Valencia de Bordalás. «Soy optimista, el estilo del Betis nos viene bien», advierte Miguel Ángel. También confía Pedro.

«A un partido se le puede ganar a cualquiera». Sebastián y Pablo dan otra clave. «El Valencia no es favorito y eso hay que aprovecharlo, al Betis igual le puede la presión». El mejor resumen lo hacen Iván y Jorge. «Somos el Valencia y se puede ganar». Van ‘pocos’ abonados, pero los que viajan animarán del minuto 1 al 90 para que eso pase.