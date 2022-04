Bordalás no encajó bien el empate en Vallecas. Un reparto de puntos que sabe a derrota por cómo llegó y por la oportunidad perdida que supone. El Valencia CF tenía la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y acercarse a los puestos europeos tras los pinchazos de Athletic y Villarreal y no supo aprovecharla. Es más, un salvador Mamardashvili salvó el punto, aunque el Rayo mereció el triunfo en el tramo final del partido.

Tras el mal partido en Vallecas Bordalás volvió al ataque para defenderse de las críticas. Y lo hizo cuando le preguntaron por la propuesta ofensiva del equipo, que apenas inquietó en Vallecas tras adelantarse con otra diana de Carlos Soler.

Se echó atrás el Valencia CF y lo acabó pagando caro. Igualó el Rayo y los hombres de Iraola pusieron contra las cuerdas al equipo de Mestalla, que sufrió para rascar el punto que deja la pelea por Europa tal y como estaba.

La enésima reivindicación de Bordalás

En momentos de dificultad (rachas) o cuando el equipo se ha visto incapaz de acercarse a Europa, Bordalás se ha encargado de recordar la realidad de su plantilla. No es la primera vez este curso. Sin señalar a sus futbolistas, pero destacando que los recursos con los que cuenta son limitados, sobre todo en la medular.

El técnico pidió en verano y también en el mercado de enero un mediocentro que no llegó. En Mestalla aterrizó Ilaix, aunque su perfil no es el que en su momento se demandó.

El equipo, en todo caso, ha recibido críticas por su modesta propuesta ofensiva en los últimos partidos. Bordalás ya afirmó en la previa a la cita en Vallecas que no podían depender exclusivamente de Guedes, Bryan o Soler como goleadores. Que requería la ayuda de todo el equipo, incluso de los centrales que en ciertos momentos pueden desbloquear partidos.

Bordalás señala las "limitaciones" del Valencia CF

En Vallecas el equipo no jugó su mejor partido y pese a que tuvo el 0-2 en las botas de Racic, acabó sufriendo para sumar. Bordalás, cuestionado por la imagen ofensiva, fue rotundo. "Llevo semanas oyendo lo de la propuesta, tendremos que salir con seis delanteros...", comenzó en tono irónico.

"Tenemos que saber nuestras limitaciones. Todos sabemos que en la primera vuelta hemos tenido momentos de dificultad y tenemos que saber el nivel que tiene el actual Valencia. Tenemos ilusión y un reto. Yo me estoy dejando la salud por el equipo pero tenemos limitaciones. Nos faltan cosas. Los chicos lo dan todo y no se les puede achacar nada", expresó.

Bordalás, que también destacó el gran trabajo del rival, reconoció que "entraba en lo posible no ganar" y aseguró que "la propuesta era la de conseguir los tres puntos". También hizo autocrítica: "Hoy me he equivocado yo jugando con cuatro atrás".

