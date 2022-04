Gabriel Paulista es duda para la final de la Copa del Rey del próximo 23 de abril en La Cartuja. Todas las alarmas están encendidas. El central del Valencia ha sido examinado en la ciudad deportiva de Paterna y se ha sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. El resultado será clave para determinar si está en condiciones de llegar a la final contra el Real Betis. José Bordalás y el resto del equipo lo espera con los brazos abiertos. El hispano-brasileño es un futbolista fundamental en los planes del entrenador. El vestuario es consciente: Paulista es media final.

El Valencia, de momento, no ha ofrecido ninguna información sobre el estado físico de Paulista. El central se retiró del campo en el minuto 84 inmediatamente después de encajar el empate del Rayo. Las primeras palabras de Bordalás en sala de prensa no invitaban al optimismo. Estaba dolido porque en parte se sentía responsable de la lesión del jugador. "Ha tenido una sensación mala. Esta temporada ha tenido mala fortuna con las lesiones. Necesita minutos, pero los entrenadores a veces tomamos decisiones que no se entienden. Me he equivocado al jugar con cuatro defensas, nos han exigido y Paulista se ha lesionado".

Paulista está viviendo un calvario con las lesiones esta temporada. Gabriel estuvo apartado de los terrenos de juego cuatro meses por una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. El jugador reapareció contra el Mallorca, jugó la vuelta de las semifinales contra el Athletic, descansó contra el Granada, volvió contra el Getafe y unas molestias musculares en la pierna izquierda (diferente a la anterior lesión) le privaron de entrar en la lista de convocados contra el Elche. Paulista regresó contra el Cádiz (90') después del parón liguero y por primera vez desde el mes de octubre encadenaba dos jornadas de LaLiga consecutivas. 'Gabi' aguantó hasta el minuto 84. El peligro a once días de la final es máximo.