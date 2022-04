La cosa se queda igual a nivel de puntaje, pero tachando una jornada más en el calendario para ser campeón. El Valencia Mestalla reaccionó a tiempo para empatar en San Gregorio un partido en el que llegó a perder por dos goles a cero. El Atzeneta, por su parte, no pasó del empate contra el Atlético Saguntino y se mantiene la renta de siete puntos sobre el segundo, por lo que en caso de vencer al Acero en el Antonio Puchades el próximo fin de semana, el ascenso directo a Segunda RFEF será matemático.

El partido no pudo empezar peor para el equipo de Miguel Ángel Angulo y mejor para el Torrent, ya que el cuadro local se adelantó desde los once metros. Jorge Julià adelantó al cuadro ‘taronja’, que arrancó la contienda jugando a gran intensidad y sin dejar progresar a los valencianistas, que no tuvieron ninguna ocasión reseñable hasta estar al filo del descanso, cuando Iván Muñoz puso aprueba al meta local con un cabeceo.

En la segunda parte el Torrent volvió a golpear primero ligeramente superada la hora de juego gracias un buen remate de Ivi Martínez a la cepa del poste inapelable para el portero valencianista. Este tanto espoleó al Mestalla, que diez minutos más tarde recortó distancias activando una de sus principales fortalezas: el poderío aéreo de sus centrales. César Tárrega puso el primero con un cabezazo a pelota parada.

No bajó el pistón el cuadro valencianista, que rozó el empate minutos más tarde y lo consiguió a menos de diez para el final, nuevamente de cabeza, pero esta vez a través de un atacante como Diego López, que conectó a la perfección con el centro lateral de Joseda Menargues para poner las tablas en el electrónico.

Cuando el partido agonizaba, el que la tuvo para ganar fue el Torrent con un gran remate que obligó a Charly Pérez a sacar una mano realmente providencial. El cuadro local sumó finalmente un punto que le deja a dos de las posiciones de promoción con un partido menos que el Orihuela, equipo que marca la zona de playoff para ascender a Segunda RFEF.