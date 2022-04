Luis Rubiales, presidente de la RFEF, visitó este miércoles València en un desayuno de trabajo en el que pasó revista sobre diferentes aspectos relacionados con el fútbol español y también con el Valencia CF, entre ellos la polémica en torno al Nou Mestalla.

Cabe destacar que, esta misma mañana, la vicealcaldesa de València Sandra Gómez recordó que "si el Valencia CF no cumple con el mínimo de exigencias pactadas tiempo atrás, no tendrá los beneficios urbanísticos de la ATE", que ya está caducada. Si lo hace se activaría otra herramienta urbanística diferente con las mismas bases.

En torno al Nou Mestalla, Rubiales aseguró que València debe ser una de las sedes de la propuesta del Mundial conjunto entre España y Portugal para 2030. La RFEF tiende la mano para que el estadio tenga un impulso vía Mundial 2030. Estas eran sus palabras:

"A la Federación le encantaría que València tuviera un estadio como la ciudad merece y como la afición del Valencia CF merece. Creo que hay fórmulas. Efectivamente España y Portugal están tratando de hacer un Mundial y habrá que elegir sedes. Habrá ciudades que quieran ser sedes. Desde luego València... a mi no se me ocurre un Mundial en España y Portugal sin València como sede. Todas las administraciones van a beneficiarse mucho de los millones de visitantes que vendrían y que dejarían en España seguramente más de 20.000 millones de euros. Ese beneficio requiere también una inversión. Por lo tanto creo que es un momento en el que podemos dialogar con todas las administraciones en aquellas ciudades que quieran ser sedes se puedan beneficiar a nivel de infraestructuras de estas subvenciones que luego harán que toda la ciudad se beneficie mucho económicamente por los millones que llegarían por turismo", dijo.

"Hay un pliego de condiciones. La FIFA y la Federación portuguesa y española estamos preparando. Desde el momento en el que se vaya a desarrollar un Mundial debe de haber un estadio acabado, de más de 40.000 espectadores, con condiciones de seguridad, técnicas, de accesibilidad...", apuntaba Rubiales en relación al estadio..

La RFEF está abierta para hablar con el Valencia y las instituciones en relación a la candidatura mundialista. "No sería una ayuda de la Federación Española, nosotros tenemos que canalizar con todas las instituciones públicas que quieran. No es algo que vayamos a comunicar a un club o gobierno. Es algo que pondremos de manera abierta que pondremos en abierto. Hay ciudades como Sevilla o Zaragoza que han mostrado el interés para ser sedes. No quiero comprometerme con ciudades, pero lo digo en A Coruña o Almería. València debe ser una ciudad para ser sede", finalizaba Rubiales.