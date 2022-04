La final de Copa del Rey está a la vuelta de la esquina y el Valencia CF ha preparado, a 9 días de la gran cita, un 'Media Day' en la Ciudad Deportiva de Paterna. Eso sí, la entidad de Mestalla ha tenido a bien dejar fuera a algunos medios de comunicación, entre ellos Superdeporte y Levante EMV.

Sin saber el motivo, la sensación es que en el club no gusta que 'La Casa del Deporte Valenciano' y 'El Mercantil Valenciano' informen de manera libre del Valencia CF, así como de su propietario Peter Lim, el presidente Anil Murthy y otros directivos.

En ningún caso, Meriton está obligado a invitar a Superdeporte y Levante EMV pero sorprende (o no) que el veto a los medios de comunicación sea curiosamente a aquellos que son los más críticos con su trabajo de Meriton al frente de la entidad. Lógicamente este tipo de situaciones no van a impedir que desde nuestro medio continuemos informando y trabajando por ofrecer la información más completa posible, guste o no en el seno de la entidad.

Por otra parte, la realidad es que no haber podido estar en este 'Media Day' no va a impedir a Superdeporte y Levante EMV disfrutar al máximo de la final de Sevilla, un evento en el que a pesar de Meriton miles de valencianistas van a poder vivir una experiencia inolvidable y en la que el Valencia CF intentará conseguir la novena copa de su historia.

Y es que en la gran cita del día 23 jugamos todos, tanto los poco más de 12.000 abonados 'rasos' que consiguieron entrada -a pesar de que el club tuviera alrededor de 20.000 a su disposición- como todos los que estarán empujando desde fuera del estadio de La Cartuja.

En definitiva, el veto llevado a cabo en el 'Media Day' ha vuelto a dejar claro que Meriton y sus responsables de comunicación no quieren escuchar ni tan siquiera a las voces que en algún momento cuestionan la forma de actuar y de dirigir una entidad con la grandeza del Valencia CF. Una actitud que una vez más no representa a sus aficionados y que evidencia que Meriton usa al club a su antojo, como es vetar a periodistas o medios de comunicación.