La del Nou Mestalla es la historia de nunca acabar. Después de muchos años con las obras paradas, la llegada de Meriton Holdings al club en 2014 se planteó como un antes y un después en este asunto. Los promotores de la llegada de Peter Lim al Valencia CF afirmaron con rotundidad que el singapurense finalizaría por fin las obras, pero venderle el club sin obligarle por escrito a hacerlo abrió la veda al constante incumplimiento de sus palabras y al alargamiento de una situación que hoy sigue sin resolverse.

Desde el cambio de mayoría accionarial el discurso ha ido mutando. De palabra siempre ha estado el compromiso de acabar el estadio, pero los actos no han acompañado a las intenciones. En 2014, una vez finalizada la transacción, Lim visitó las obras y desde el club se afirmo que el estadio estaría para la celebración del Centenario del club, es decir, en 2019 y encargó a Mark Fenwick un rediseño para adaptar características como eliminar la pista de atletismo.

Todo eran buenas intenciones en estos primeros años, al menos de cara a la galería, y en 2015 Lay Hoon volvió a enumerar el Nou Mestalla como una de las prioridades de Meriton en el Valencia CF, solamente por detrás de la “estabilidad económica y deportiva”. 2016 arrancó con el Centenario como objetivo del club, aunque en noviembre del mismo año se reconoció por vez primer que quizás no se llegaría a esta icónica fecha.

En 2017 llegó Anil Murthy a la presidencia y el club anunció que ha contactado con el Ayuntamiento para iniciar los trámites para reiniciar las obras del nuevo estadio. En octubre, el Valencia presentó su nuevo proyecto con un aforo superior a los 50.000 espectadores ampliable a más de 60.000 para acoger grandes eventos, rebajando ya la idea inicial de reunir a 70.000 personas en el estadio.

En 2018 se empezó hablando de tener el campo para 2020, pero ya en mayo se fija la fecha en las temporadas 21/22, aunque este ya fue el año en el que se puso encima de la mesa que no se podrían reanudar las obras hasta no tener la financiación suficiente. Lim no la va a poner y vender las parcelas del actual Mestalla se convirtió en el objetivo principal.

En 2019 emergió ADU Mediterráneo como la opción más sólida. La coperativa y el Valencia sellaron un acuerdo, pero finalmente esta operación se cayó en 2020 porque no tienen coperativistas suficientes para hacer frente a la compra. Murthy explicó que el club buscaba alternativas y a final de año anunció en la Junta General de Accionistas que querían una prórroga de la ATE, ya que con la pérdida de edificabilidad del terciario, vender las parcelas del actual Mestalla se tornaría una tarea muy compleja. Los políticos, en un plano más discreto hasta entonces, entraron en escena con papel protagonista.

En 2021 la ATE es la palabra estrella entorno al club. Murthy se reunió con Ximo Puig para tratar el asunto, pero el President salió la cita muy enfadado y declarando ante los medios de comunicación que Meriton “ha perdido toda la credibilidad”. En noviembre, el pleno del Consell inició trámites para caducar la ATE y dio al club un plazo de 90 días para presentar un plan avalado y garantizado para la finalización del estadio si quería conservar las ventajas de la Actuación.

Con este último movimiento llegamos al tiempo presente, en el que el Valencia CF presentó por registro de entrada un proyecto de la mano de Mark Fenwick que está siendo objeto de estudio por parte de las instituciones. La primera en pronunciarse de forma oficial fue este miércoles 13 de abril Sandra Gómez, haciendo una propuesta a la Generalitat consistente en la elaboración de un nuevo marco jurídico en el que se supedite el aprovechamiento de los beneficios urbanísticos recogidos en la ATE a cumplir con las características del estadio al que el club se comprometió en su momento. Según la vicealcaldesa, el proyecto del club no los cumple y que incluso plantea un estadio más pequeño en cuanto a aforo que el actual Mestalla y con la ausencia de espacios emblemáticos que estaban pactados. El Consell debe pronunciarse y se esperan movimientos pronto. Continuará.