Para lo bueno y para lo malo, la Copa está muy presente en cada uno de los miembros del Valencia CF, y está quedando latente en las últimas jornadas de la competición liguera. El equipo de Bordalás, ‘obligado’ nuevamente a formar con dos centrales con el fin de dar descanso a jugadores importantes, volvió a dejarse puntos en lo que fue un adiós casi definitivo a competición europea ‘vía liga’ ante Osasuna. Chimy Ávila desde los once metros y Ante Budimir de cabeza enviaron los tres puntos dirección a El Sadar. Carlos Soler, también desde los once metros, recortó distancias en el tramo final pero los intentos locales de consumar una nueva épica se diluyeron enfrente del oficio rojillo.

Convencido de conocer la fórmula secreta para sacar los tres puntos adelante, el Valencia CF saltó al césped del estadio de Mestalla bien plantado, haciéndose con el control del juego en los primeros compases y ahogando cualquier intento de Osasuna de salir con el balón jugado. Gayà y Bryan Gil se erigieron como los futbolistas más activos en unos primeros minutos en los que el Valencia puso sobre aviso al cuadro navarro, pero no llegó a concretar oportunidades de verdadero peligro.

Con el paso de los minutos, Osasuna se deshizo ligeramente de la presión valencianista y los centrocampistas navarros empezaron a ganar presencia. Sin embargo, la primera ocasión que exigió a uno de los dos guardametas la protagonizó Uros Racic en el minuto 14. El serbio recibió en la frontal y, tras comprobar que los visitantes le habían dotado de espacio suficiente, probó con pierna izquierda un disparo que obligó a Sergio Herrera a estirarse para enviar el cuero a saque de esquina. La primera gran ocasión del partido envalentonó al Valencia que, desde entonces, quiso correr. Escasos minutos después, Hélder Costa provocó la primera amarilla del partido después de que Oier Sanjurjo cortara una contra peligrosa comandada por el angoleño.

Y tras 20 minutos de escasa propuesta ofensiva del cuadro navarro, Osasuna logró desperezarse mediante una jugada, eso sí, mal ejecutada en defensa del Valencia CF. Diakhaby perdió el esférico en zona de ataque tras una de sus excursiones con balón. Osasuna salió a la contra y Manu Sánchez encontró en banda izquierda el hueco que el francés había dejado libre y que Ilaix no supo cubrir. El centro del jugador visitante no encontró receptor, pero sí rebotó en Guillamón, al que solo el poste le salvó de abrir el marcador en su propia puerta.

El sol que caía sobre Mestalla o el paso al frente de Osasuna evaporó por unos instantes el ímpetu inicial valencianista y la defensa navarra dejó de tener tanto trabajo. Torró, Moncayola y Oier se hicieron fuertes en el centro del campo y empezaron a superar a un Uros Racic que, a pesar de firmar una buena primera mitad, recibió poca ayuda en labores de creación. El cambio de tornas provocó los primeros errores de los de Mestalla, sobre todo en la salida de balón, y Foulquier vio la tarjeta amarilla al cortar una acción prometedora de los rojillos.

Apenas duró el amago de reacción de Osasuna pues, alrededor del minuto 32 del partido, el propio Foulquier dio inicio a una secuencia que despertó el bullicio en las gradas del feudo valencianista. Tras una combinación por banda derecha, el lateral se plantó dentro del área rival y trató de batir a Sergio mediante un disparo cruzado. Osasuna, endeble a la hora de despejar el balón, dio al equipo de Bordalás no solo una, sino hasta dos oportunidades más de abrir el marcador que quedaron en agua de borrajas. En primera instancia Bryan Gil pidió pena máxima tras internarse en el área después de un eslalon de fuera hacia dentro que no pudo culminar con disparo. Segundos después, Guedes recuperó de nuevo el balón pero su pase a Bryan fue demasiado tardío y el de Barbate ya estaba en posición antirreglamentaria.

Los minutos más eléctricos del partido, seguidos una vez más por una lucha constante por el control en el centro del campo, dieron paso al descanso. Los jugadores se marcharon al vestuario con suspense. Todos menos Ilaix y Hugo Duro. Ambos se quedaron tendidos sobre el terreno de juego durante la última posesión de los primeros cuarenta y cinco minutos tras el último intento de los locales de abrir el marcador.

No pudo ser menos halagüeña la salida de vestuarios para el Valencia CF. En la primera ocasión rojilla tras el descanso, la pizarra de Arrasate dio sus frutos. Chimy Ávila colgó un libre directo al área y el balón, tocado previamente por David García, golpeó en el brazo extendido de Foulquier. El propio Chimy no perdonó desde los once metros tras un potentísimo disparo que cerca estuvo de detener Giorgi Mamardashvili.

Desde el gol, Mestalla llevó en volandas al equipo y un simple córner forzado por Hélder Costa sirvió para despertar de nuevo el rugir de las gradas. En ese mismo córner Hugo Guillamón encontró el premio del gol, pero el VAR anuló el tanto después de comprobar que el canterano había rematado con el brazo. La decisión del colegiado no minó a los jugadores de Bordalas e, inmediatamente después, gozaron de otra gran oportunidad de volver a establecer las tablas. Una gran pared entre Guedes y Bryan Gil dejó al de Barbate solo ante Sergio Herrera. Sin embargo su disparo se perdió por el lateral de la red mientras Mestalla, engañado por el efecto óptico de la red, ya celebraba el empate.

Inmediatamente después de una gran ocasión de Osasuna para ampliar distancias en un saque de esquina, ambos entrenadores comenzaron a mover el banquillo. Bordalás dio entrada a Carlos Soler y Marcos André, que entraron al campo en sustitución de Hélder Costa e Ilaix Moriba. Por el bando rojillo, esta tarde uniformados de rosa, Rubén García y Javi Martínez sustituyeron a Oier y Cote. Las caras nuevas no hicieron más que acentuar el paso al frente del Valencia para buscar el empate. De nuevo una jugada polémica le salió cruz a los de Bordalás, que encontraron el gol por mediación de Guedes, pero la jugada había sido anulada previamente por falta de Diakhaby a Sergio Herrera.

Inmersos en unos últimos 20 minutos de alto voltaje, Bordalás siguió ejecutando su plan de Copa y dio descanso a Bryan Gil, que cedió su lugar a Cheryshev. Ni un minuto había transcurrido desde el cambio cuando Osasuna, aprovechando el éxtasis valencianista potenciado por una afición entregada a la causa, volvió a pillar al Valencia desordenado en defensa y Budimir remató con maestría un centro por el costado izquierdo de Rubén García ante el que poco o nada pudo hacer Giorgi.

Si algo no se le pudo achacar al Valencia fue la falta de compromiso. El equipo no dejó de intentarlo y en el minuto 82 obtuvo el ansiado premio del gol mediante un gol de Carlos Soler desde los once metros. Guedes fue de nuevo el jugador más decisivo del equipo y provocó una pena máxima de una jugada que parecía muy poco prometedora. El enfrentamiento entró en los últimos minutos con el equipo volcado a por el empate empujado por el aliento de Mestalla, dispuesta a quedarse sin voz por el bien de su equipo. No fue suficiente. Osasuna hizo gala del oficio que tanto implora Bordalás y desactivó cualquier intento de remontada

El ímpetu y las ganas volvieron a ser insuficientes para un equipo que, una jornada más, demostró una falta de producción ofensiva preocupante a falta de siete días para el partido más importante de la temporada. Para más inri, la solidez defensiva que, por momentos, sí ofrecieron Guillamón y Diakhaby quedó empañada por un error individual y una jugada aislada muy mal defendida por el Valencia. A falta de seis jornadas para el final de LaLiga y tras esta derrota ante un rival directo, Osasuna completa el ‘sorpasso’ y deja el Valencia muy tocado de cara a la lucha final por los puestos europeos ‘vía liga’.

Ficha técnica:

1 - Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Diakhaby (Mosquera, m.85), Guillamón, Gayà (Jesús Vázquez, m.85), Racic, Ilaix (Carlos Soler, m.65), Helder Costa (Marcos Andre, m.65), Bryan Gil (Cheryshev, m74), Guedes y Hugo Duro.

2 - Osasuna: Herrera, Nacho Vidal, David García, Aridane, Manu Sánchez, Torró, Oier (Javi Martínez, m.64), Cote (Rubén García, m.64), Moncayola, Chimy Ávila (Darko Brasanac, m.73) y Budimir.

Goles: 0-1, m.49: Chimy Ávila, de penalti. 0-2, m.74: Bresanac. 1-2, m.82: Carlos Soler, de penalti.

Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los locales Foulquier y Gayà y a los visitantes Oier, Torró,

Incidencias: partido de la jornada 32 de LaLiga Santander disputado en el estadio de Mestalla ante 30.148 espectadores. Asistió al partido el argentino Claudio `Piojo`Lopez', histórico jugador del Valencia. EFE