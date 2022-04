A una semana de la final de la Copa del Rey que enfrentará al Valencia CF y el Real Betis en el Estadio de la Cartuja, se han disparado las alertas con respecto a presuntas estafas en la reventa de entradas. Y es que algunos vendedores ofrecen localidades a precios muy inferiores a los que se están pidiendo, lo que ha levantado las sospechas.

Por la reventa de entradas para el partido se están pidiendo alrededor de 600 euros. En general, se suele tratar de localidades correspondientes a la zona neutral, cuyos tickets han sido asignados por la RFEF. Ese coste habitual eleva considerablemente las sospechas sobre otros usuarios que están pidiendo 150. Levante-EMV se ha puesto en contacto con tres de ellos y todos les han transmitido respuestas maliciosas.

Las técnicas de los vendedores

Uno de los usuarios tenía una foto de perfil de WhatsApp de padre e hijo en Mestalla con carteles de 'Lim go home' con la intención de parecer de fiar. Sin embargo, su situación resulta sospechosa una vez se niega a hablar por teléfono aduciendo que trabaja en un bar muy ruidoso y a quedar en persona porque vive en Madrid. El vendedor sugería enviar la entrada por PDF, cuando las entradas son térmicas y deben estar impresas en las taquillas oficiales. Cuando se le dijo esto, bloqueó al periodista.

El medio citado relata hasta dos casos más. Uno dice ser de Ayamonte (Huelva) y sugiere enviarlas por correo postal, previo envío del dinero. Al pedírsele alguna garantía como enviar una fotografía del DNI bloqueó al periodista, igual que el primer usuario. El otro vendedor aceptaba cobrar después de la supuesta entrega de las entradas pero antes exigía una señal de pago.

De este modo, ninguno de los vendedores contactados que ofrecen entradas al precio "barato" de 150 euros ofrece unas condiciones en las que haya una garantía de que se vaya a producir el intercambio. Estos usuarios publican sus anuncios en portales de internet y sus propuestas no pasan desapercibidas para cientos de aficionados que no han podido conseguir su entrada por no entrar en los criterios impuestos por Meriton. Sin embargo, ante ofertas que estén tan lejos de los costes habituales de reventa hay que sospechar.