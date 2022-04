Bryan Gil se mojó sobre el arbitraje de Melero López en la entrevista postpartido ante los micrófonos de Movistar LaLiga. "Dice que no es suficiente para pitar el penalti e incluso que yo le doy la patada", afirmó en relación a su caída en el área en el minuto 34 de la derrota contra Osasuna. "No entiendo cómo se toman decisiones tan rápidas y en otras se para el partido dos o tres minutos", reflexionó.

"Noto que me toca lo suficiente para tocar penalti", insistió el de Barbate. Sin embargo, también reconoció que el equipo debió ser más certero: Es la decisión del árbitro y nos tenemos que centrar en jugar". En este sentido destacó la reacción de los suyos tras el tanto de Budimir: "Cuando nos han hecho el segundo hemos ido a por el partido pero no ha podido ser".

El extremo recalcó que faltó, "sobre todo, contundencia en el área rival". También lamentó a título personal no haber sido capaz de ver portería: "He tenido dos ocasiones en las que hemos podido marcar y no los hemos conseguido". Por otro lado, negó completamente que el Valencia CF esté descentrado por la proximidad de la final de Copa. "El equipo lo ha intentado y lo ha dado todo. Estábamos centrados hoy y vamos a estar 100% centrados en el partido del martes", explicó. Tampoco tira la toalla en la pelea por la plaza europea en la competición doméstica: "Tenemos que intentar sacar los tres puntos el martes, luego ir a ganar la Copa y no darnos por vencidos en LaLiga. Aún tenemos la opción de ir a Europa por la vía de LaLiga.