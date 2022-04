José Luis Gayà se sumó en zona mixta a las protestas contra el polémico arbitraje de Mario Melero López en Mestalla, en la derrota por 1-2 contra Osasuna. El lateral izquierdo se quedó perplejo con la decisión de no señalar penalti sobre Bryan Gil en el minuto 34: "Lo que me llama la atención es que en el descanso nos acercamos a hablar con el árbitro y él nos dice que si hubiera pitado el penalti el VAR se lo habría quitado".

"No lo entendemos, nos ha pasado en más de una ocasión y parece que aquí no pasa nada, es una acción que cambia el partido. No quiero poner excusas pero son acciones que se repiten mucho y me llama la atención lo que nos dice el árbitro", continuó el defensa. Además, reconoció estar preocupado con los colegiados de cara a la final de la Copa del Rey contra el Real Betis: "Esperemos que en la cita tan importante del sábado todo eso no condicione".

Además del penalti a Bryan Gil, Gayà señaló otra jugada muy polémica: la falta de Diakhaby a Sergio Herrera. "El portero sale fuera del área pequeña, Diakhaby salta sin los codos y el árbitro pita sin dejar continuidad a la jugada, cuando ha habido tres acciones de fuera de juego clarísimo en la que el árbitro sí ha dejado continuar y luego las ha pitado", lamentó. El de Pedreguer, además, criticó cierta disparidad de criterios: "En el gol de Guedes no ha dejado continuar y la jugada ha acabado en gol, oye si ves que es una acción dudosa espérate al menos. Pero como pasa siempre, el árbitro se precipita".

"Jugar el martes es una auténtica locura"

Gayà lamentó también que la final de la Copa del Rey tenga que disputarse en abril y no más adelante: "La fecha no es la mejor, nos gustaría que fuera a final de temporada y preparar bien el partido". Sin embargo, "no puede ser excusa porque al Betis le pasa lo mismo". Lo que sí que no entiende el defensa es que esa misma semana deba disputarse el encuentro frente al Villarreal: "Jugar el martes es una auténtica locura, son cosas que no se entienden".

De cara al choque contra los groguets, la preparación será "de la mejor manera posible". Al jugador no se le pasa por alto que tener la final a la vuelta de la esquina puede condicionar ese encuentro: "Tienes de reojo ese partido y nos jugamos toda la temporada". Además, señaló que el objetivo del equipo era estar mejor clasificado en LaLiga y que estos tres partidos han marcado al equipo porque han roto la dinámica positiva que mantenía.