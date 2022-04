El Valencia CF se ha quedado parado en el peor momento de la temporada. El equipo ha perdido la línea ascendente y ayer confirmó las malas sensaciones a pocos días de la final con una nueva derrota. Ya son tres partidos sin ganar. Además en Mestalla se juntó el hambre con las ganas de comer. Un partido que estuvo marcado por el polémico arbitraje de Melero López. El colegiado malagueño no señaló un claro penalti a Bryan Gil con 0-0 en el marcador. Sin embargo lo sangrante del asunto es que da la sensación de que el VAR despacha las jugadas con una facilidad pasmosa. Así lo denunció José Bordalás en sala de prensa: «Parece que el VAR a favor del Valencia no funciona. Nos ha pasado más veces». Otra de las jugadas polémicas fue la supuesta falta de Diakhaby a Sergio Herrera. El portero salió de su meta para atrapar un balón aéreo, cuando perdió la pelota tras chocarse con el defensa. El colegiado en este caso pitó falta del francés ipso facto, aunque no la había y quedaba la meta descubierta. Antes en la primera mitad también se protestó por una segunda amarilla a Lucas Torró por una fuerte entrada a Ilaix con los pies por delante. El árbitro no quiso saber nada y se marchó a los vestuarios tras decretar el final del primer tiempo. El VAR sigue mareando a todo el mundo en lugar de resolver problemas.

Polémico arbitraje de Melero López en Mestalla ES LO QUE HAY Más allá del arbitraje de Melero López, el Valencia evidenció nuevamente que la plantilla da para lo que da. El equipo de Bordalás se plantó ante Osasuna con bajas importantes. La cercanía de la final de Copa en La Cartuja también motivó al entrenador del Valencia a rotar a piezas importantes como Carlos Soler o Alderete. Sin embargo la unidad B no demostró tener la capacidad suficiente para ganar los tres puntos. Asimismo el Valencia sigue encallado en el mismo punto en el que parecía que despegaba. Frente al equipo navarro se perdió lo que se había ganado en cuanto a solidez defensiva, encajando dos goles. A partir de ahí al equipo le sigue costando cerrar los partidos y proponer algo más. Dar un paso adelante para manejar los partidos con mayor autoridad sobre el campo, una exigencia acorde a un rival como el Betis. El tiempo corre y solo queda una prueba más.