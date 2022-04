Vaya por delante que es innegable los daños y perjuicios que están provocando ciertas actuaciones arbitrales y del VAR al Valencia esta temporada. Es incuestionable que se han vivido situaciones rocambolescas que parecen que solo ocurran con el Valencia de por medio. Sin embargo sería un análisis poco profundo apuntar como principal culpable de los males del equipo a Rubiales, el Comité de Árbitros y la RFEF. Desde el principio de Liga se han quedado por resolver problemas estructurales en la plantilla. Incluso algunas de las llegadas no han tenido el efecto necesario para empujar a un nivel más al equipo. Entre lesiones, sanciones y rotaciones Bordalás ha tenido muchos problemas para mantener un once tipo a lo largo de la temporada. El equipo ha apuntado varias veces hacia Europa vía Liga, pero no ha tenido el suficiente arrojo y regularidad para conseguirlo. El reflexión debe ir más allá de los árbitros, empezando por las decisiones de la propiedad de apostar por ya no llegar, sino acercarse a donde debes estar.