En el vestuario del Valencia CF están caliente con lo que está sufriendo el equipo toda la temporada con el VAR. Sin ir más lejos en el último partido de Liga, el valencianismo clamó por el polémico arbitraje de Melero López. Uno más de los tantos que ha recibido el equipo de Bordalás este curso. El colegiado andaluz se fue de Mestalla sin pitar un claro penalti a Bryan Gil, señalando una incomprensible falta de Diakhaby sobre Sergio Herrera y perdonando la expulsión de Lucas Torró antes del descanso.

Ya después del mismo partido del sábado, Bordalás se quejó del uso del VAR asegurando que "a favor del Valencia CF no funciona", palabras que fueron mucho más allá en boca del capitán. Gayà no se cortó y volvió a clamar por los arbitrajes de esta temporada: "No lo entendemos, nos ha pasado en más de una ocasión y parece que aquí no pasa nada, es una acción que cambia el partido. No quiero poner excusas pero son acciones que se repiten mucho y me llama la atención lo que nos dice el árbitro"

"Gayà tiene experiencia y lo que comentó es por lo que viene aconteciendo en la temporada en acciones que nos han perjudicado. No queremos que se nos beneficie, pero nos han perjudicado. El partido del fin de semana tuvo decisiones que marcan el resultado final. No es la primera vez que nos ocurre y una final es un partido importante. Tenemos plena confianza en que no ocurra lo que ha ocurrido durante la temporada", ha asegurado Bordalás en la previa del Villarreal.