Los líos y polémicas del arbitraje y el VAR durante la pasada jornada de Primera División no han pasado inadvertidos para ningún aficionado, comentarista deportivo u técnico/jugador. Los errores arbitrales del Sevilla - Real Madrid solo fueron el colofón a un fin de semana plagado de ellos. El arbitraje de Melero López en Mestalla o el Figueroa Vázquez en el Wanda Metropolitano también han dado buena cuenta de los graves errores que se han cometido.

Aunque ha analizado en global la situación del VAR en España, Cañizares ha aprovechado en su último vídeo en YouTube para opinar sobre la dirección de Melero López en el Valencia - Osasuna del pasado fin de semana. La Leyenda del Valencia CF lo tiene muy claro: “En Mestalla no se pita un penalti a Bryan Gil clarísimo. No se expulsa a Lucas Torró al filo del descanso con segunda amarilla clarísima, que por cierto no sé porqué el VAR en el protocolo no mete las segundas amarillas cuando son jugadas decisivas de los partidos”.

“El Valencia sale perjudicado. Un gol de Guedes de una falta de Diakhaby al portero de Osasuna. Fue tremendo el arbitraje de Mestalla. Lamentable”, termina el que fuera portero en Mestalla.

El vídeo completo de Santi Cañizares