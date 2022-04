Tan solo cinco días separan al Valencia CF de su partido más importante del año. El estadio de La Cartuja de Sevilla acogerá la final de la Copa entre blanquinegros y verdiblancos y Bordalás aún no sabe con certeza qué jugadores podrán llegar al cien por cien físicamente.

El Valencia ha sufrido durante toda la temporada en el apartado de las lesiones y estas últimas semanas no han podido escaparse de la cotidianidad. Jugadores importantes como Paulista o Guedes están entre algodones y su presencia en plenas condiciones en la final del sábado no está asegurada. "Sí. Tenemos jugadores con alguna molestia, no es el momento de asumir riesgos innecesarios", comentó Bordalás, refiriéndose también al partido liguero de mañana en Villarreal.

"Paulista está en readaptación para llegar a la final y Guedes tiene alguna molestia". Esas fueron las palabras del preparador alicantino cuando fue preguntado por dos de los futbolistas más importantes de la plantilla actual. La presencia de Guedes en la final, con previo descanso mañana ante el submarino, parece más segura. Paulista, afectado físicamente durante toda la temporada, tendrá que cumplir los plazos de su readaptación para poder vestirse de corto ante el Betis.

Quien tampoco está teniendo suerte con las lesiones este año es Toni Lato. El de La Pobla es el suplente natural de Gayà pero los problemas musculares le han privado este año de gozar de muchos más minutos que sin duda hubiera tenido. "Lato por precaución no ha entrenado", comentó Bordalás antes de viajar a La Cerámica.