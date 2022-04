El entrenador del Valencia CF, José Bordalás, ha comparecido en rueda de prensa tras el choque que le ha enfrentado al Villarreal CF correspondiente a la jornada 33 de LaLiga Santander. El conjunto blanquinegro ha perdido de nuevo (2-0) y el técnico alicantino ha explicado que, de cara a la final de la Copa del Rey, "veo con un buen talante, centrado. Quizás nos haya pasado factura que de reojo hemos estado muy atentos a esta gran cita y hemos desatendido en algún momento LaLiga. Era inevitable. Todos quieren estar en esta gran cita y conseguir una victoria con el Valencia CF".

Respecto a su opinión sobre el VAR y las manos que determinan una jugada, Bordalás ha lamentado la utilización de esa herramienta. "Desafortunadamente, es así. Insistimos los entrenadores, pero a veces no te da tiempo. Las acciones son tan rápidas, pero no tienes intención. El fútbol en general está saliendo perjudicado. Yo era una de las personas que confiaba mucho en el VAR, pero ahora estoy totalmente en contra. Este tipo de acciones deslucen. Hemos dado un paso atrás. No siempre se dan las mismas decisiones".

Por su parte, el entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha reconocido que el Valencia puso las cosas complicadas pese al resultado y las sensaciones mostradas. Sobre el VAR, ha señalado que "el VAR ha venido para ayudar y aclarar las jugadas, yo no soy árbitro y aunque pensé alguna vez en buscar respuestas. Las manos que influyan deben ser penaltis. Debe haber algo uniforme en los arbitrajes europeos, ya que yo veo diferencia en cómo actuar. Debemos ayudar para que sean más claros los criterios y tenemos que ayudar".