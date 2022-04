No hay nada comparable a jugar una final en el fútbol. El valencianismo respira ilusión. Poco importa la mala racha del equipo en LaLiga. No hay nada más grande que viajar a Sevilla para levantar la novena Copa del Rey de la historia. Hay ganas de hacer las maletas y volver a sentirse grandes con el Valencia. La mayoría de aficionados pondrán rumbo a La cartuja entre el viernes y el sábado.

Pero también los hay que parten este jueves. Es el caso de Cristóbal. Un vecino de Picassent de 53 años, valencianista de cuna, que viajará de su pueblo a Sevilla en un miniauto que apenas alcanza los 60 kilómetros por hora, que no puede circular por autovías ni autovías y que no tiene aire acondicionado. No es una locura. Es la ilusión de volver a ver al Valencia campeón.

«Estuve en la final de Copa de 2008 en el Vicente Calderón, en la de 2019 del Benito Villamarín y no pude estar en la del 99 en La Cartuja porque se casó un amigo del pueblo. Hace poco me compré este ‘camionet’ y me prometí a mí mismo que si el Valencia volvía a jugar una final viajaría donde fuera con el miniauto». Sevilla, como el de miles de valencianistas, es su destino. Su viaje será una auténtica odisea, pero poco le importa al bueno de Cristóbal.

«No tengo ninguna prisa en llegar, poco a poco iré haciendo camino. El coche tiene un motor tractor y lo máximo que puede coger son los 60 km». 660 kilómetros es la distancia que hay entre Picassent y La Cartuja. Un viaje normal por carretera puede durar entre 6 y 7 horas. En el caso de ‘Tobal’ serán casi dos días. El plan es salir el jueves a primera hora de la mañana y llegar a Sevilla el viernes a última hora de la tarde. En total, unas 19 horas en el coche sin contar los descansos. «Ya lo tengo todo preparado. El primer día estaré unas diez horas en la carretera. El plan es salir a las 7:00 de la mañana y descansar antes de que se haga de noche en Linares. El problema es que con este coche no puedo ir por autovías ni autopistas. Mi ruta de viaje es por nacionales y comarcales. Pasaré por Cofrentes, Albacete, Beas de Segura... Así hasta Linares. El segundo día haré unas 9 horas. Unas 19 en total».

El miniauto de ‘Tobal’ está ‘tuneado’ para la ocasión. «Le he puesto cuatro escudos del Valencia, dos en la parte delantera y dos detrás con los lemas ‘Sevilla 2022’. Seguro que la gente que me adelanta en la carretera me pita porque ya me ha pasado en el pueblo. También llevo publicidad con comercios del pueblo». Cristóbal lo tiene todo listo. «Llevo un megáfono y tracas como no podía ser de otra forma.

Vamos a disfrutar la final como toca y la vamos a ganar. ¡No vamos a dejarles ni respirar!». Le ha salido todo bien. Su «camionet» no tiene aire acondicionado, pero el tiempo le va a acompañar. No habrá el típico sol sofocante del sur. Se esperan lluvias y temperaturas que no superarán los veinte grados. Su viaje será una aventura, pero no es lo más importante para él. Lo que más quiere es ganarle al Betis y volver con la novena. Si la Tobaleta llega hasta Sevilla, ¿cómo no se va a poder ganar la final?