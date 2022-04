José Luis Gayà ha hablado de su futuro a las puertas de la final de la Copa del Rey. El capitán del Valencia CF ha reconocido en una entrevista a Deportes COPE Valencia que "sigo teniendo ilusión" y que "en mi cabeza siempre ha estado que el equipo vuelva a la Champions". El de Pedreguer, lejos de dudar del club, ha agradecido al club haberle permitido ser el jugador que es ahora mismo.

"Gracias al Valencia soy el jugador que soy y gracias al hecho de poder estar aquí he tenido la suerte de jugar una Eurocopa. A lo mejor si me hubiera ido a otro equipo, no se sabe lo que habría pasado". El jugador prefiere no hablar de su renovación hasta después de la final.

"¿El futuro? Lo hablaremos después de la final”. Por último, desveló una broma de su padre ante la posibilidad que levante la Copa. "Mi padre me dijo de broma, que si toca levantarla, a ver si lo cojo a él y que la levantemos juntos. Sería increíble”. Estas fueron algunas de sus mejores frases:

“Está claro que habiendo una cita tan importante como es una final, la opción de levantar un título, no se me pasa otra cosa por la cabeza que no sea ganar esa final. ¿El futuro? Lo hablaremos después de la final”.

Lleva varios años siendo tentado por otros equipos. Me da la sensación que aquí es muy feliz y lo único que le falta es mayor estabilidad en el club…

“Sí, es así. Al final, claro que me gustaría que el Valencia estuviera compitiendo en Champions, en UEFA… lo que he vivido durante muchos años. En mi cabeza siempre ha estado que el equipo vuelva. En otros momentos podría haber salido y mi cabeza siempre ha estado que el Valencia es un club grande, que va a jugar competiciones europeas…”.

¿Le desgasta esta situación temporada tras temporada?

“No, no. Sigo teniendo ilusión. Al final, gracias al Valencia soy el jugador que soy y gracias al hecho de poder estar aquí he tenido la suerte de jugar una Eurocopa. A lo mejor si me hubiera ido a otro equipo, no se sabe lo que habría pasado... Soy agradecido, siempre lo he dicho y a intentar seguir creciendo”.

De quién se acordará, si levanta la Copa…

“Mi familia. Han estado siempre ahí. Soy el jugador que soy y la persona que soy gracias a ellos. Mi padre me dijo de broma, que si toca levantarla, a ver si lo cojo a él y que la levantemos juntos. Sería increíble”.