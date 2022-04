A Eray Cömert se le volvió a presentar, tras mucho tiempo, una gran oportunidad de demostrar por qué se le fichó el pasado mercado de fichajes invernal. Sin embargo, el zaguero suizo volvió a dejar con mal sabor de boca a todo el valencianismo, demostrando ser incapaz de liderar la zaga, perdiendo el sitio en varias de las acciones ofensivas del Submarino y ofreciendo falta de contundencia en balones divididos entre jugadores amarillos y (ayer) color torino.

Cierto es que las circunstancias no acompañaron. Bordalás, ante la cercanía de la final de Copa ante el Betis, no tuvo más remedio que presentar una defensa de circunstancias formada por jugadores recién salidos del huevo como Jesús Vázquez, Mosquera y Rubén Iranzo. Cömert no logró comunicarse con sus compañeros de zaga y, además, tampoco se notó el ‘extra’ de experiencia que sí tiene el suizo.

Su acción más destacada en el partido fue el penalti que provocó en el minuto siete de choque. Cömert saltó con los brazos considerablemente despegados de su cuerpo y, tras impactar el esférico contra su brazo izquierdo, Munuera Montero no tuvo más remedio que señalar los once metros.

En el segundo gol del Villarreal, también obra de Danjuma, el fallo fue más general de toda la zaga, aunque de nuevo Cömert ofreció demasiado espacio a Foyth una vez el argentino se internó en zona de ataque.

Con el paso de los minutos el Villarreal se relajó y la zaga valencianista dejó de sufrir tanto. El ex del Basilea terminó el partido con dos disparos a puerta bloqueados y habiendo protagonizado únicamente cuatro duelos individuales, dos por alto y otros dos con el balón sobre el césped, de los cuales salió vencedor en tres de ellos. Completó 34 de los 39 pases que intentó y encontró receptor en dos de los cinco balones en largo que desplazó.