José Luis Gayà es uno de los grandes estandartes de un valencianismo ilusionado con la idea de poder levantar la novena Copa del Rey. El de Pedreguer es el líder del equipo y también uno de los grandes portavoces de vestuario y afición, tanto cuando toca celebrar como cuando toca defender al Valencia CF. En la previa de La Cartuja, el capitán ha sacado la cara por su equipo ante las críticas que llegan de Heliópolis acusando a los valencianistas de agresivos o antideportivos.

"Sí nos han llegado sus declaraciones. Al final son unas palabras que no tienen ningún sentido. Hay que jugar el partido y a partir de ahí que se hable. No tiene sentido hablar de cosas que no han sucedido. Si ganamos será porque somos un equipo antideportivo y si ellos ganan será porque juegan bien. Lo sabemos y vamos a convivir con ello", expuso con serenidad el ‘14’ valencianista.

Gayà también se mostró contrariado con que se dé por hecho que el Betis es favorito: “No sé realmente quién lo dice”, explicó, al tiempo que reforzó a sus compañeros: “En una final se igualan las fuerzas y somos un grandísimo equipo”. Asimismo, Gayà reivindicó el ‘pedigrí’ de muchos de sus compañeros: “Varios jugadores ya levantamos una Copa en 2019 cuando el Barça era el favorito”.

Sobre la forma en que el Valencia planteará el partido, el capitán valencianista dio pistas, pero no quiso desvelar la estrategia: “Nosotros tenemos claro cómo vamos a jugar. Al Betis se le puede jugar de dos formas. Presionando arriba para robar y marcar o haciendo un bloque bajo-medio fuerte. Mañana se verá el plan”, expuso.

Líder del vestuario

Gayà es líder fuera del vestuario y también dentro. En la previa del partido de La Cartuja será el encargado de la arenga y transmitir el último mensaje a sus compañeros. “Les pediré que disfruten. Lo que hemos hecho ya es muy importante. Solo hay que ver la ilusión de la ciudad. Hemos de estar orgullosos. Ahora nos queda disfrutar. En 2019 salí a disfrutar y pudimos ganar y mañana igual. Intentaremos hacer un gran partido. Una final no sabemos cuándo vamos a poder volverla a jugar”, explicó.

El propio Gayà, por su parte, recibió antes de salir de casa el mensaje de su entorno más cercano. El capitán confesó que su familia le pidió “disfrutar del momento” y expresó su deseo de ganar para poder disfrutar con ellos.