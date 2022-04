Después de las polémicas declaraciones de Manuel Pellegrini en rueda de prensa tras el choque ante el Elche, donde el técnico chileno lanzó dardos al equipo de Bordalás. «No podemos caer en las provocaciones y los golpes del Valencia, ojalá sea un buen partido de fútbol».

Estas afirmaciones no gustaron ni al técnico valencianista, ni al vestuario. José Gayà, dijo esto sobre las declaraciones de Pellegrini: "No tienen ningún sentido. Hay que jugar el partido y a partir de ahí que se hable. No tiene sentido hablar de cosas que no han sucedido".

La respuesta de Pellegrini

En la previa a la final, el entrenador volvió a ser preguntado sobre las afirmaciones que hizo y sobre la respuesta de Bordalás a las mismas. Pellegrini quiso evitar la polémica antes de la final y habló sobre el club blanquinegro en un tono mucho más respetuoso.

"El Valencia tiene un estilo de juego muy definido, muy físico, muy fuerte, dentro de eso hay un árbitro, que es el encargado de verlo. Nunca he hecho una crítica, reflejé un estilo de fútbol, que es el que tiene el club", explicó el técnico verdiblanco.