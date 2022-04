13:30

¿Creen que dar ruedas de prensa los árbitros puede ser el primer paso para zanjar las polémicas?

Hernández Hernández

"Todo esto humaniza a nuestra figura y le da normalidad a las situaciones. No debería haber ningún problema, pero cada cosita que nosotros digamos se puede sacar punta a una frase mal contextualizada. Nosotros estamos aquí, pero no somos los protagonistas en el fútbol. Nosotros no queremos ese protagonismo. Los árbitros saltamos al terreno de juego, intentado hacerlo lo mejor posible, intentamos acertar en todo, aunque es prácticamente imposible. A nosotros también nos gustaría celebrar que hemos hecho un buen partido y que nos digan las cosas buenas que hacemos, pero mucho me temo que si nosotros salimos después de un partido será para buscar el trasfondo negativo (aciertos que pasan a ser errores). Tal y como está el panorama no sé hasta qué punto sería interesante. En qué partidos hablamos, por ejemplo... Es complicado. Después del partido se busca la polémica. Es un terreno poco peligroso y hemos de dejar el protagonismo a los futbolistas"

Se pone en duda la independencia arbitral con las polémicas de la RFEF ¿Qué opinan?

Hernández Hernández

"Poner en duda la honorabilidad y transparencia del colectivo nos hace daño a nosotros y a todas las competiciones en las que estemos implicados. Hacer duda a la gente, y eso depende de los periodistas, es lo peor. Quien ha tenido que explicar las polémicas las ha dado. Yo llevo 28 temporadas como árbitro y nunca un presidente me ha dicho nada. Si hubiera sido así hubiera dejado el silbato en la mesa. Tengo unos valores muy claros. No tengo la más mínima duda la respecto. Si puedo poner la mano en el fuego con algo es con esto. Siempre se nos ha dado libertad absoluta para trabajar como un órgano totalmente independiente"

De Burgos Bengoetxea

"Yo conozco a Luis Rubiales desde que es presidente de la AFE. Ha sido un trabajador por y para el fútbol. Se habrá equivocado en alguna cosa, pero la mayoría son aciertos. No voy a valorar los audios. Solo puedo decir que siempre apoyó al estamento arbitral, sobre todo en los momentos más delicados. En esos momentos mostró toda su fuerza y apoyo. Todo mi apoyo a Luis en este momento. Fue la persona que nos ha generado esa oportunidad de ser por primera vez en la historia árbitros con contratos laborales. Estamos agradecidos"