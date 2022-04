Hugo Duro será futbolista en propiedad del Valencia CF la próxima temporada. El Valencia CF ha comunicado a las partes su intención de ejecutar la opción de compra por el atacante del Getafe de 4 millones de euros y tiene hasta el próximo 15 de mayo para hacerlo.

Sus números esta temporada avalan el fichaje. Ocho goles y cuatro asistencias entre LaLiga, donde últimamente ha perdido protagonismo, y la Copa del Rey. Pero más allá de los registros, su margen de mejora y su edad (22) son aspectos importantes en torno a un jugador que sigue incrementando su cotización de mercado.

El nivel que ha demostrado el ‘19’ blanquinegro ha colmado las expectativas que se depositaron en él cuando se acordó la cesión el pasado mercado veraniego. El propio Ángel Torres, presidente del Getafe, tildó de “ganga” el precio pactado para una futura compra y desde la entidad getafense esperan que se consume la operación, entre otras cosas porque el valor de mercado del delantero ya es superior al de esa opción de compra (por ejemplo el portal Transfermarkt lo cifra en el doble) y porque el Valencia ha dicho que así lo hará.

Ahora bien, pese a que todas las partes conocen la intención del Valencia CF de pagar la cantidad pactada antes del 15 de mayo, las últimas declaraciones procedentes desde Getafe son contradictorias. "El Valencia CF tiene una opción de compra por Hugop Duro, pero no tengo noticias. Conmigo hace tiempo que no hablan", aseguró recientemente el presidente azulón, Ángel Torres, en Radio Estadio. "Yo creo que, conociendo a Pepe (Bordalás) se lo quedarán. Si no, bienvenido es. Es un chico de la casa que lleva aquí desde los 7 años", expresó.

Hugo Duro y su futuro en Mestalla: Todo depende del Valencia

El club de Mestalla, además, cuenta con la ventaja de que la decisión es completamente unilateral, un hecho que le hace tener la sartén por el mango completamente para fichar a Hugo Duro, al que le gustaría seguir siendo valencianista las próximas temporadas tras su irrupción y lo que ha calado dentro de la afición, como se pudo comprobar en la celebración del paso a la final copera contra el Athletic Club.

Ahora mismo el Valencia está haciendo ajuste presupuestario para acometer la operación y hay que recordar que todas las operaciones económicas del club dependen del ‘OK’ de Peter Lim, un hecho que está frenando también otras operaciones de cara a reforzar la plantilla de la próxima temporada.

El chico es feliz en València y espera con ansia a que se resuelva su futuro. De ello, y de su intención y deseo de quedarse, habló recientemente con el periodista Miguel Ángel Román en su canal de Twitch. "Estoy al margen porque el año pasado a estas alturas todo el mundo decía que el Madrid me iba a comprar y luego me llevé un golpe de realidad. Yo estoy al margen. Según la prensa me llevan comprando 5 meses. Si me compran, yo encantado porque estoy muy a gusto", aseguró.