Al capitán José Luis Gayà le tocó dar la cara en uno de los momentos más duros para un futbolista. El de Pedreguer atendió a los medios tras la cruel derrota del Valencia CF en la tanda de penaltis ante el Betis. Muy dolido, Gayà trato de ofrecer, entre lágrimas, sus sensaciones tras morir en la orilla: "El fútbol es esto, es bonito algunas veces y cruel otras. Me voy muy muy jodido. Nuestra afición se merecía esta Copa y clasificarnos para Europa. Me duele, me duele mucho".

El capitán aseguró que la entrega del equipo ha sido máxima para traer la novena a Mestalla y que el nivel de decepción es máximo tras no conseguir el título ni jugar Europa el curso que viene: "Nosotros nos hemos dejado todo lo que teníamos, nos hemos vaciado y hemos tenidos nuestra ocasiones, hemos creído. Creímos mucho en ganar hoy y nos vamos decepcionados". El Valencia CF cae con honores