El futuro de Hugo Duro es una de las cuestiones que el Valencia CF ha de resolver en el futuro inmediato. El club de Mestalla tiene una opción de compra de 4 millones de euros, cifra ya por debajo de su valor de mercado, y su rendimiento ha sido elevado. El valencianismo respalda su continuidad y la decisión de ficharle está tomada a falta de lo más importante, poner el dinero encima de la mesa. Desde Getafe se han vuelto a pronunciar al respecto.

Después de que Ángel Torres tildase de ganga la operación hace unos meses, Ángel Martín, que dejó de ser director deportivo del Getafe a mediados de abril, se pronunció al respecto de la situación del jugador en Hora Azulona. "Están obligados a comprarlo, no sé que va a pasar, una opción de compra que no es obligatoria, un jugador que ha marcado goles, con 22 años... todo eso indica que se va a ejecutar, es lo que me parece desde fuera. No sé que va a hacer el Valencia pero están un poco obligados", explicaba Martín, matizando que hablaba con lo que sabía hasta el día de su marcha.

El exdirector deportivo getafense también habló de cómo se fraguó la salida del delantero en verano: "Que el jugador acepte no sorprende. Fíjate lo que ha hecho Hugo estas temporadas, lo firmaremos cualquiera. Él estaba obligado a decir que sí porque la posibilidad es bonita", expuso sobre la situación del delantero. Asimismo, también valoró su posición y la del club: "La oferta se aceptó a última hora cuando se había hablado en el club que si se iba Marc Cucurella, Hugo no debería salir porque compite muy bien. Mi opinión en su momento no era que se fuera. El club aceptó la salida y el rendimiento ha sido espectacular. Ni el mismo Hugo lo esperaba", concluyó.

Sobre Arambarri, Djené y el verano

Diferentes jugadores del Getafe marcaron el día a día de la actualidad valencianista durante el pasado mercado de verano por la voluntad de José Bordalás de contar con futbolistas de confianza como son los casos de Djené Dakonam y, sobre todo, Mauro Arambarri. Sobre esta circunstancia, con cierto tono crítico, se expresó también Martín: "Creo que de cara a nosotros, no me parecía una situación elegante que un entrenador que ha estado en Getafe, que le ha aportado, tocaran a muchos de los jugadores y les volviesen un poco sabiendo que no se podían ejecutar las operaciones. Es llamativo jugar en Valencia y motiva. En ese sentido era incómodo para el club. No hay que darle más vueltas, cada uno está donde tiene que estar en estos momentos".