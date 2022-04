El sol no brilla como antaño en la siempre soleada ciudad de València. Tres temporadas atrás, el club de Mestalla se alzaba campeón de su octava Copa del Rey y certificaba su presencia en una nueva edición de la Champions mientras que el Levante se salvaba con holgura. Parecían sentarse las bases de una prosperidad duradera, pero primero el Valencia con el despido de Mateu y Marcelino y después el Levante cayendo en las semifinales de Copa contra el Athletic empezaron a torcer el rumbo. Esta temporada viven alejados de sus respectivos objetivos y están a cinco jornadas de cerrar un año marcado por el sufrimiento.

En el caso levantinista tiene más opciones de arreglarse a última hora consiguiendo una salvación que, eso sí, sigue pintando muy complicada, aunque la lucharán hasta el último suspiro. En todo caso, el curso del Levante ha sido francamente duro, ya que no empezó a ganar partidos y sumarse a la pelea hasta el mes de febrero.

El balance de la temporada (5 victorias, 10 empates y 18 derrotas con 41 goles a favor y 65 en contra) le ha alejado y mucho de poder instalarse en la zona tranquila y empezar a pensar en objetivos más ambiciosos, algo a lo que el propio Levante parecía aspirar cuando se metió en semifinales de la Copa y teniendo en cuenta que esta era ya su quinta temporada consecutiva en Primera División. Lejos de dar ese paso, el cuadro de Alessio Lisci (tercer entrenador esta temporada) se encuentra en una zona muy delicada que puede acabar de la peor manera.

Europa, objetivo utópico

En cuanto al Valencia CF, su temporada parece mucho más complicada que arreglar porque tiene a diez puntos más gol average la séptima plaza, que da acceso a competición europea, con solamente quince por jugarse. El equipo se jugó el curso a una carta con la final de la Copa del Rey, pero la fatídica tanda de penaltis en el estadio de La Cartuja le privó de conseguir un nuevo título y su billete para la UEFA Europa League que hubiese cambiado por completo el panorama, también para la próxima temporada.

No se consiguió y ahora en el tramo final de temporada los valencianistas tienen el único aliciente de quedar lo más arriba posible en la clasificación para arañar algo más de dinero en el apartado de objetivos del reparto económico de los derechos de televisión y, de paso, no regresar a la ‘zona Meriton’ en la segunda mitad de la clasificación. El Valencia, en todo caso, volverá a quedarse lejos de las posiciones que por historia y por entidad le pertenecen. Si no se obra el milagro, el equipo se acabará quedando fuera de Europa por tercer año consecutivo, algo que no sucedía desde la temporada del descenso a Segunda.

Con todo esto, los dos equipos buscan acabar esta complicada temporada, llena de baches y sinsabores, de la mejor manera. Un Derbi siempre es un Derbi y este puede servir para dar una pequeña alegría a la afición del que resulte vencedor y encarar los últimos cuatro partidos con mejor cara.