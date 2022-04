El sábado a partir de las 18:30 Valencia y Levante se ven las caras en Mestalla en lo que será un derbi marcado por las urgencias, más para los granotas que para los blanquinegros. El equipo de Alessio Lisci está obligado a ganar para mantener vivas sus posibilidades de permanencia. Los de Bordalás, ya con el objetivo de Europa como una misión (casi) imposible, necesitan los tres puntos para recuperar el orgullo tras la Copa y también apurar las mínimas opciones de ser séptimos.

Ambos conjuntos llegan al partido con bajas y algunas altas de última hora.

Maxi Gómez y Lato no llegan

Las únicas bajas por lesión con las que Bordalás tendrá que afrontar el partido serán las de Maxi Gómez y Toni Lato, que todavía no han dejado atrás sus respectivas molestias físicas. En el caso del lateral de La Pobla de Vallbona, ya se encuentra en la recta final de su recuperación y se encuentra con fuerzas para volver cuanto antes, pero aún le quedan unos días para estar al cien por cien.

Foulquier entra en la convocatoria, pero su presencia en el once titular no está asegurada debido a "alguna molestia" que el propio técnico ha comentado en la rueda de prensa previa al enfrentamiento. En cualquier caso, se espera un once en el que Bordalás dé entrada a algunos jugadores que no han contado con muchos minutos a lo largo del curso.

El Levante sigue con muchas bajas

Los granotas saldrán al césped de Mestalla con un equipo que sigue ligeramente en cuadro. Roger y Clerc no se han podido recuperar a tiempo y se unen a las bajas de Mustafi y De Frutos, también lesionados. Volverá a la convocatoria Campaña, aunque Alessio ha comentado que no sabe si estará para jugar 90 minutos. Sobre Postigo, el italiano ha explicado que "en teoría llega" para el partido.

El míster del Levante también recupera a Cáceres, que ya ha dejado atrás su lesión en los isquiotibiales y podrá entrar en la lista, aunque con la duda de si podrá formar parte del once inicial.