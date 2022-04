José Bordalás volvió a atender a los medios en la previa al partido de liga ante el Levante UD. Tras perder la final de Copa y, por consiguiente, casi cualquier opción de jugar Europa la temporada que viene, las dudas entorno a su futuro han vuelto a aflorar y el técnico tuvo que despejar dudas respecto a su continuidad la temporada que viene al frente del equipo.

Bordalás no quiso mojarse y esquivó, no una ni dos, sino hasta tres preguntas sobre su futuro: "No voy a hablar de ello. Solo me preocupa el presente. Tengo un año más de contrato y hablar del futuro cuando estamos inmersos en la competición... no es lo mismo quedar como estamos que novenos u octavos. Me preocupa el futuro del Valencia, no el mío".

El alicantino admitió estar a gusto en València pero recordó que ni él ni nadie tiene el puesto asegurado en el mundo del fútbol: "En el fútbol todos sabemos que no tenemos asegurado el futuro a medio ni largo plazo. Yo estoy muy feliz y me siento querido, feliz, no tengo por qué hablar de un futuro. Yo vivo el momento".

Sin embargo, Bordalás sí que ofreció pequeñas pistas sobre lo que espera una vez finalice la temporada: "Cuando acabe esta temporada o durante las semanas previas se suele hablar del futuro y la confección de la plantilla. Eso se hace habitualmente en cualquier equipo y supongo que es lo que haremos de aquí a unas semanas".

¿Está a gusto con la manera de trabajar en el club?

La gestión de la propiedad al frente del club siempre es punto del día y Bordalás también tuvo que pronunciarse respecto a ello: "Estoy muy a gusto. Hay cosas que se pueden cambiar y mejorar? Indudablemente".