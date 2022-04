Mañana a partir de las 19:00 Valencia y Levante se verá las caras en Mestalla en lo que puede ser un derbi decisivo para el futuro más cercano de ambos equipos. El Valencia necesita ganar para apurar la última oportunidad, ya casi inexistente, de jugar Europa la temporada que viene. Y los granotas están obligados a sacar los tres puntos en casa de su máximo rival para seguir en la carrera por salvar la categoría.

Precisamente en relación a la posible permanencia granota habló Alessio Lisci. "Si soy el Valencia salgo al campo a intentar descender al Levante", comentó de manera contundente el italiano sobre el Germanor y la rivalidad entre los dos equipos de València. "Lo tengo más claro que el agua, el fútbol es así. Esas rivalidades tienen que existir, es lo bonito del fútbol", sentenció.

Bordalás responde a Lisci

El técnico del Valencia se desmarcó de esa opinión de Alessio Lisci y dejó claro que él no afronta los partidos pensando en el mal del rival: "Mi opinión es totalmente distinta. Yo afronto los partidos para ganarlos, yo no deseo el mal del Levante pero mi obligación como entrenador del Valencia CF es preparar el partido para ganarlo al margen de lo que pase después. Cuando un equipo desciende es porque ha tenido un déficit a lo largo del campeonato, no por un partido".